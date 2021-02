Afrique: CAN U20 - Mariem Chedad "Je me dois d'être à la hauteur"

Mariem Chedad est revenue sur ses sentiments suite à sa désignation pour officier à la CAN U20 qui se déroule dans son pays (la Mauritanie).

Sélectionnée parmi les arbitres retenus pour la CAN U20 en Mauritanie, Mariem Chedad pense vivre un rêve. Originaire du pays hôte de la compétition, Chedad souhaite tout donner pour être à la hauteur.

Interrogée sur sa participation à la CAN des moins de 20 ans, Mariem Chedad (25 ans) a dévoilé la joie qui anime sa personne. Elle espère faire de cette opportunité, une porte d'ouverture des jeunes mauritaniennes vert le Sport.

« Et comment ! vous voulez que je vous raconte, au début, je me disais que les gens se sont trompés parce que je peinais à y croire, officier pendant cette compétition qui se déroule chez moi pour la première fois. C'est une grande bénédiction et je me suis dit qu'après je me dois d'être à la hauteur pour conforter tous mes souteneurs et donner la possibilité à d'autres jeunes mauritaniennes de s'intéresser au sport en général et au football et l'arbitrage en particulier », a -t-elle confié à CAFOnline avant de poursuivre.

« En vérité, je suis attirée par l'ordre, que des choses soient toujours en place, je ne peux pas dire que je suis une maniaque mais quand les choses ne se passent pas comme prévu, j'ai tendance à sortir de mes gonds, et comme j'adore le sport, j'ai trouvé dans l'arbitrage l'exécutoire nécessaire pour mon équilibre », a ajouté Mariem Chedad.

Pour rappel, Mariem Chedad a été arbitre assistante lors du duel entre le Maroc et le Ghana soldé par un nul (0-0).