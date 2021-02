Sénégal: Lancement officiel de la campagne de vaccination - Abdoulaye Diouf Sarr a pris sa dose

« Se vacciner, se protéger, sauver des vies ». Tel est le message qu'on peut lire sur l'affiche fixe derrière le ministre de la Santé et de l'Action santé qui attend de prendre sa première dose du vaccin. Ce mardi 23 février 2021, le premier vaccin est reçu par Abdoulaye Diouf Sarr. Le Sénégal vient de débuter sa campagne de vaccination qui débute avec les catégories ciblées dans un échantillon constitué par les autorités. Dans trois semaines, ils prendront leur deuxième dose.

Après le ministre de la Santé, il s'en est suivi l'ancien premier ministre Souleymane Ndéné. Les autorités se relayent, Me Aissata Tall Sall et Mamadou Talla passent après l'ancien ministre libéral. Le défilé des différentes catégories ciblées continue. On y dénombre le personnel de la santé, les personnes vivant avec une comorbidité et les personnes âgées de plus de 60 ans. Parmi les premières personnes vaccinées figurent El Hadji Mansour Mbaye.

« 10% du lot remis à la Guinée Bissau et à la Gambie »

« Ce jour est grand pour le Sénégal. On a dit qu'il existe un vaccin et le président de la République, gardien de la Constitution et président de l'espoir a facilité au Sénégalais l'accès aux vaccins. Que tout le monde se vaccine. J'appelle les communicateurs traditionnels à mobiliser les populations », a-t-il lancé, sur un ton amical.

Le ministre de la Santé a rappelé les critères édictés par le président de la République : « le principe d'équité et de transparence ». En ce sens, toutes les régions ont reçu leurs lots de doses. Pour rassurer, il annonce la mise en place d'une commission nationale de suivi de la vaccination.

En mars, le Sénégal recevra ses premières doses de l'initiative Covax et des démarches sont entreprises pour l'accès au vaccin russe. « Le Sénégal fait partie des sept pays africains qui ont débuté la vaccination » s'est réjoui Abdoulaye Diouf Sarr. Il informe, par ailleurs, que « 10% de notre lot est mis à la disposition de la Guinée Bissau et de la Gambie ». Cheikh S. Kh. MBAYE (Stagiaire)