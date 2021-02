Egypte: Examen de l'expansion des projets du PAM pour réaliser le développement

Les ministères de la Coopération internationale, du Développement local, de l'Agriculture et de la Solidarité sociale ont examiné mardi le plan d'action et les démarches exécutives proposées pour étendre le projet du Programme Alimentaire Mondial (PAM) afin de réaliser le développement agricole et rural, suite à la réussite de la première phase exécutée dans 63 villages dans cinq gouvernorats de la Haute Egypte.

La ministre de la Coopération internationale, Rania El-Machat a tenu une réunion avec le représentant résident et directeur du bureau du PAM au Caire, Menghestab Haile, en présence des ministres du Développement local, Mahmoud Chaarawy, de la Solidarité sociale, Névine El-Kabbaj et de l'Agriculture, El-Sayed El-Qusseir pour discuter des futures priorités au niveau des partenariats internationaux, conformément au Programme national de développement 2030.

M. Chaarawy a salué les efforts déployés par le et les projets de développement exécutés dans nombre de gouvernorats égyptiens et la coordination lors de la phase actuelle dans le cadre de l'accord de coopération conclu entre le ministère et le PAM.

M. Chaarawy a mis l'accent sur l'importance de soutenir les sociétés rurales et agricoles, en collaboration avec le PAM, et ce en complémentarité avec l'initiative présidentielle "vie décente" pour assurer le développement des villages de la campagne égyptienne et les rendre des villages modèles et intégrés dans tous les services qui préoccupent les citoyens notamment l'infrastructure, le drainage sanitaire et l'eau potable ainsi que la création d'emplois pour les habitants des villages, conformément aux directives du Président de la République.

Pour sa part, Mme El Machat a passé en revue le partenariat réussi avec le PAM grâce à la stratégie nationale 2018/2023, basée sur trois axes dont le renforcement de la sécurité alimentaire, le développement des sociétés agricoles et rurales et le soutien des couches les plus démunies dans les sociétés rurales.

A son tour, Mme El Kabbaj s'est félicitée du partenariat avec le PAM dans la plupart des projets dans le secteur de la protection sociale dont l'octroi des prêts aux projets des mères d'enfants scolarisés et le soutien des travailleurs intermittents pendant la crise de Coronavirus.

M. El-Qusseir a indiqué que le projet proposé par le PAM pour le développement des villages de la campagne égyptienne allait de pair avec le projet ambitieux de l'Etat égyptien pour la réaménagement de 1500 villages.

Dans son discours, le représentant résident du PAM a salué la coordination gouvernementale à travers le ministère de la Coopération internationale pour mettre en oeuvre les projets du PAM en Egypte.

Et d'ajouter que les expansions ciblées du programme de soutien aux communautés rurales et aux femmes visent à parvenir à l'autonomisation économique et sociale des femmes, à améliorer les moyens de subsistance, à améliorer l'efficacité de l'utilisation de l'eau et à d'autres objectifs qui soutiennent la réalisation du développement.