Egypte: Le Président Al-Sissi souligne la particularité des relations stratégiques établies entre l'Égypte et les États-Unis

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi a souligné la particularité des relations stratégiques établies entre l'Égypte et les États-Unis et l'aspiration à continuer le développement de la coopération bilatérale existante dans tous les domaines, en particulier au niveau militaire qui existe entre les deux pays sur au cours des dernières décennies, de manière à renforcer la collaboration fructueuse bilatérale face aux défis communs dans la région.

Le Président Al-Sissi a tenu ces propos lors de sa rencontre avec le chef du commandement central de l'armée américaine (Centcom), le général Kenneth McKenzie, en présence du chef d'état major des Forces armées, Mohamed Farid et de l'ambassadeur des Etats-Unis en Egypte, Jonathan Cohen.

M. Al-Sissi s'est félicité du commandement central de l'armée américaine (Centcom), le général Kenneth McKenzie, lors de sa visite en Egypte, a déclaré le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Rady.M. McKenzie a pour sa part affirmé sa volonté de poursuivre le rythme de coordination et de concertation conjointe avec l'Égypte envers les questions régionales dans le cadre de la solidité des relations militaires entre l'Égypte et les États-Unis, qui sont essentielles pour faire face aux défis actuels qui menacent la sécurité et la stabilité de la région.

Il a souligné le rôle central et principal de l'Égypte dans le soutien de la paix et de la stabilité dans son environnement régional, en particulier les efforts efficaces de l'Égypte dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et l'idéologie extrémiste.