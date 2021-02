Afrique: Nouvelle livraison chinoise de 300 mille vaccins anti-coronavirus à l'Egypte

La ministre de la Santé et de la Population, Hala Zayed a annoncé mardi, 23 feb, l'arrivée d'une nouvelle livraison de 300 mille vaccins anti-coronavirus, produits par le groupe pharmaceutique chinois Sinopharm, don de la Chine à l'Egypte et ce dans le cadre des relations "profondes" liant les deux pays et leurs peuples au cours de longues décennies.

Dr Khaled Megahed, porte-parole du ministère de la Sante, a indiqué que cette cargaison s'inscrivait dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays "amis" pour endiguer la propagation du Covid-19 soulignant que l'Egypte était le premier pays africain à recevoir ce vaccin et à vacciner les équipes médicales.

Approuvé par l'Autorité égyptienne des médicaments, le vaccin Sinopharm est d'un taux d'efficacité de 86% et un taux de séroconversion entre 97% et 100% après deux injections, a fait savoir M. Megahed ajoutant que les personnes souffrant des maladies chroniques et celles âgées auront le droit d'enregistrer leurs noms sur le site web du ministère pour le recevoir.

Pour sa part, l'ambassadeur chinois au Caire a mis en exergue les relations "enracinées et cohérentes" liant les deux pays et les deux peuples au fil des années signalant que ces cargaisons visaient à soutenir l'Egypte pour enrayer la propagation du coronavirus et se félicitant de la coopération bilatérale dans le domaine sanitaire.