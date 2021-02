Algérie: Accidents de la route - 32 morts et 1.401 blessés au cours de la semaine écoulée

Alger — Trente-deux (32) personnes ont trouvé la mort et 1.401 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus au cours de la semaine écoulée (du 14 au 20 février) à travers le territoire national, indique, mardi, un communiqué de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Batna avec 4 personnes décédées et 63 autres blessées, précise la même source.

Concernant les activités de lutte contre la propagation du coronavirus, les unités de la Protection civile ont effectué durant la même période, 307 opérations de sensibilisation à travers 48 wilayas pour rappeler aux citoyens la nécessité de respecter le confinement et les règles de distanciation sociale, ainsi que 248 opérations de désinfection générale à travers 48 wilayas, ayant touché les quartiers résidentiels et l'ensemble des édifices publics et privés.

Lire aussi: Accidents de la route: 7 morts et 428 blessés en une semaine

Les unités de la Protection civile ont procédé, par ailleurs, à l'extinction de 813 incendies urbains, industriels et autres et effectué 4.383 opérations d'assistance à des personnes en danger et diverses.