Congo-Brazzaville: Concours de musique - Une chanson dédiée à la lutte contre le travail des enfants

Les artistes musiciens professionnels et amateurs pratiquant tous les genres musicaux sont invités à soumettre jusqu'au 12 avril 2021 dans le cadre d'un concours une chanson portant sur la lutte contre le travail des enfants.

La première édition du concours de musique contre le travail des enfants va se tenir lors de la journée internationale de l'élimination du travail des enfants, décrétée par les Nations unies. Elle bénéficie du soutien du projet Clear Coton, cofinancé par la Commission européenne et mis en œuvre par l'Organisation internationale du travail (OIT) en collaboration avec l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

Cet évènement est organisé par Jeunesses musicales International, une organisation internationale qui promeut la musique juvénile et la lutte contre le travail des enfants dans le monde. L'initiative réunit des musiciens du monde entier dans le but de faire prendre conscience de la problématique du travail des enfants ; un phénomène qui touche près d'un enfant sur dix dans le monde. La crise sanitaire causée par la Covid-19 a augmenté le niveau de pauvreté des populations vulnérables, et cela pourrait entraîner un retour en arrière des progrès déjà accomplis dans la lutte contre le travail des enfants.

Pour participer au concours, les candidats doivent soumettre leurs propositions dans trois catégories : une catégorie mondiale pour tous les artistes ; une catégorie communautaire pour des projets musicaux faisant intervenir des enfants victimes de ce phénomène ; une catégorie projet Clear Coton pour des concours nationaux qui se déroulent au Burkina Faso, au Mali, au Pakistan et au Pérou où le projet collabore avec les partenaires pour éliminer le travail des enfants et le travail forcé dans les chaînes de valeur du coton, du textile et de l'habillement.

La sélection se fait à base des critères suivants : la qualité musicale ; la pertinence du message ; l'originalité de la chanson et la transmission d'un message en faveur d'un appel à l'action. Les gagnants vont recevoir une somme d'argent et bénéficieront d'un enregistrement professionnel d'un clip vidéo de leur chanson et la possibilité de voir leur chanson diffusée à l'occasion de la Journée mondiale contre le travail des enfants qui sera célébrée le 12 juin prochain.

Les candidats doivent aller sur le lien www.musicagainstchildlabour.com puis cliquer à enter the competition pour soumettre leurs dossiers.