Congo-Kinshasa: Naissance au sein de la famille Bageni

Le 20 février 2021 vers 10 heures, une équipe de gardes en localisation de la famille Bageni constate une nouvelle naissance au sein de cette dernière.

Dimanche 21 février, le monitoring organise une descente avec comme mission, Identification de la femelle qui aurait donné naissance et déterminer le sexe du bébé nouveau-né.

La famille est localisée à Runyinya-Mikeno, secteur sud du parc. L'équipe procède par la vérification des individus pour essayer d'identifier la femelle porteuse de la bonne nouvelle et le temps suivant vérifier le sexe du bébé. 30 minutes plus tard, la femelle a été trouvée, et c'était Rwubaka qui a donné naissance d'un bébé du sexe féminin.

Cette naissance est survenue dans la nuit du 19 février et observée le matin du 20 à Runyinya.

Brève historique de la femelle Rwubaka

Rwubaka est née le 18 décembre 2004 dans la famille Kabirizi, elle est l'unique femelle qui a donné sa première naissance à l'âge de 7 ans.

Elle a eu un seul enfant connu sous le nom de Kagera avec Kabirizi. Lors de la scission de la famille Kabirizi en janvier 2013, elle décida de partir avec le dos argenté Bageni et laissa sa mère et ses deux frères avec Kabirizi. Le 28 octobre 2016, elle donna naissance à son deuxième bébé mais ce dernier mourut 23 jours plus tard. Ensuite, elle donna naissance à deux autres bébés, l'un en février 2018 et l'autre en janvier 2019, le premier mourut 10 jours après sa naissance et le second disparut le 20 décembre 2020. Sur cinq naissances qu'a eues Rwubaka, deux seulement sont en vie.

Il sied de signaler que cette naissance est la deuxième enregistrée depuis janvier de l'année en cours et ce, dans l'intervalle de 10 jours. Elle permet à la famille Bageni de passer de 40 à 41 gorilles.