Sénégal: Groupe tunisien Sah Lilas - Ecp franchit le seuil des 5% du capital

Emerging Capital Partners (Ecp), un des leaders panafricains du capital-investissement, a annoncé le 3 février 2021 avoir franchi le seuil de 5% du capital du groupe tunisien Société d'articles hygiéniques (Sah), plus connu sous le nom de Lilas, champion tunisien des produits d'hygiène et nettoyants.

Selon un communiqué de presse, cette opération reflète la volonté du groupe d'accompagner les champions économiques d'Afrique du Nord, qui pour beaucoup font preuve d'une solide résilience face à la crise liée à la Covid-19.

«Le partenariat entre Ecp et Sah Lilas a débuté en 2008, lorsque la société créée par Jalila Mezni et Mounir El Jaiez a ouvert son capital social à concurrence de 48,99% à Ecp. L'année 2013 a été marquée par l'introduction en bourse de Sah Lilas - alors la plus importante depuis la création de la place de Tunis - et la sortie de ECP, qui fut la première d'un investisseur financier via la Bvmt », renseigne le communiqué.

«Aujourd'hui, l'histoire commune des deux entreprises se poursuit : Ecp franchit, la barre des 5% du capital d'une Sah Lilas plus dynamique que jamais. En effet, l'entreprise réalise cette année une remarquable performance commerciale, malgré les circonstances exceptionnelles liées à la crise de la Covid-19 : son chiffre d'affaires cumulé était de 470,4 millions de dinars au 30 septembre 2020, soit une hausse de 17,3% par rapport à 2019 », précise-t-on.

Ecp compte ainsi continuer à acheter des actions de la société afin d'étendre son influence au sein du conseil d'administration afin d'accélérer, à terme, la pénétration du groupe sur des marchés encore peu exploités, notamment l'Algérie et le Maroc, et favoriser son expansion sur les marchés subsahariens.

« Sa performance historique, son expérience industrielle et son expertise régionale, ont déterminé Ecp à joindre ses forces à nouveau à celles de ses fondateurs et des autres parties prenantes afin de sortir de cette période de pandémie Covid-19.

L'ambition d'Ecp est de soutenir la création de valeur de Sah sur le continent africain », déclare Vincent Le Guennou, fondateur et co-Ceo de Ecp. «Je suis ravie d'accueillir de nouveau Ecp dans l'actionnariat de Sah et de capitaliser sur notre excellente relation de longue date que j'ai bâtie avec ses fondateurs et ses équipes entre 2008 et 2013. Ecp est un investisseur de choix pour garantir la création de valeur de Sah », a ajouté Jalila Mezni a ajouté.

« Nous croyons fermement que Sah continuera à créer davantage de valeur pour ses actionnaires, qui incluent de nombreux investisseurs étrangers et des petits porteurs tunisiens, signe d'un intérêt réel pour le marché boursier tunisien », a conclut Mounir El Jaiez, fondateur et président du Conseil d'administration de Sah a conclu.