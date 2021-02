Sénégal: Accès aux matériels agricoles, de transformation et de transport - La Banque agricole dynamise son guichet Crédit-bail

La Banque Agricole (Lba) et la Cfao ont procédé, le 05 février 2021, à la cérémonie de remise de clés du 1er bien utilitaire financé par son guichet Crédit-Bail. Ce dernier va contribuer fortement à la mécanisation de l'agriculture au Sénégal mais surtout, permettre aux clients Pme et Pmi d'acquérir des équipements neufs afin de répondre à leurs besoins de transport et d'équipements de transformation.

Mécaniser l'agriculture sénégalaise, faciliter l'accès des Pme et Pmi aux équipements de transformation et de transport. Tel est le vœu cher de La banque agricole (Lba) qui a procédé, le 05 février dernier, avec Cfao, à la cérémonie de remise de clés du 1er bien utilitaire financé par son guichet Crédit-Bail.

Cet important évènement a été présidé par Malick Ndiaye, directeur général de Lba et Marin Laviolette, directeur des opérations Peugeot-Suzuki de Cfao Motors, en présence du crédit-preneur Doudou Diop, gérant de la société Sen Veto basée à Dakar.

A l'occasion, M. Ndiaye a précisé que la mise en place du Guichet Crédit-Bail va contribuer fortement à la mécanisation de l'agriculture au Sénégal mais surtout, va permettre aux clients Petites et moyennes entreprise et Petites et moyennes industries d'acquérir des équipements neufs afin de répondre à leurs besoins de transport et d'équipements de transformation.

A l'en croire, des négociations sont en cours avec des partenaires pour l'octroi d'une ligne de financement de 10 millions d'euros pour mieux dynamiser ce type de financement au Sénégal et répondre très rapidement à la forte demande que suscite ce nouveau produit.

A son tour, le directeur des opérations de Cfao, Marin Laviolette s'est réjoui de la cérémonie et a remercié la direction générale de Lba pour le bon suivi des dossiers crédit-bail avec Cfao. En effet, il s'est dit rassuré sur le partenariat avec La banque agricole et pense que ce n'est que le début d'une collaboration fructueuse entre les deux institutions.

Pour sa part, Doudou Diop Diop, crédit preneur, a remercié Lba pour ce financement par crédit-bail qui lui a permis d'acquérir un Peugeot Boxer tout neuf. Il a précisé que le véhicule va lui permettre de livrer en toute sécurité des produits très sensibles comme les médicaments dans tout le pays.

La banque agricole dit considérer le crédit-bail comme une option primordiale à la mécanisation agricole en ce sens qu'il permet de financer l'acquisition d'équipements agricoles lourds. Elle indique enfin que ses règles de garantie simplifiées facilitent l'accès aux matériels agricoles, de transformation et de transport.