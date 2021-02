Ile Maurice: Bel-Air - Les filles portées disparues encadrées par un psy

Elles sont actuellement admises à l'hôpital Bruno Cheong à Flacq. Les deux mineures, âgées de six et 16 ans, seront examinées par un médecin de la police. Les parents des deux filles ont eu plus de peur que de mal dans cette affaire.

La mère de la petite de six ans est à son chevet. Sa fille, dit-elle, se porte bien et elle a eu le soutien d'un psychologue, qui les encadre toutes les deux. Par ailleurs, la mère de la fille de 16 ans aurait aussi été admise à l'hôpital, souffrant de problèmes d'anémie. Elle a été traumatisée par le comportement de sa fille et, vu ses problèmes de santé, elle ne peut exercer son autorité parentale comme il le faut et l'adolescente en profite pour faire des frasques.

Après que les policiers de la Field Intelligence Unit (FIU) ont interpellé les deux filles à la gare de Flacq le dimanche 21 janvier, une policière du poste de Bel-Air a pris leur déposition en compagnie de leurs parents, ainsi qu'un élément de la Child Development Unit et un fonctionnaire de la Family Welfare Protection Office.

L'adolescente de 16 ans a expliqué, en présence de son père qu'elle a quitté la maison en compagnie de sa voisine pour faire du shopping à Flacq. Mais une fois sur les lieux, elle a rencontré deux amis, un habitant de Camp Ithier, dénommé Kushal, âgé de 19 ans, et un certain Bhavish, un serveur de 20 ans. Ils se sont tous les quatre dirigés vers Super U de Flacq pour acheter de la nourriture. Vers 22 h 30, ils se sont rendus sur la plage publique de Belle-Mare où ils ont passé la nuit.

La petite de six ans a confirmé les dires de l'adolescente. Elle a ajouté avoir été frappée par Kushal dans le dos. Les policiers de la CID de Bel-Air sont actuellement sur les traces des deux jeunes hommes.