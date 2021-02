Afrique: CAF-C1/phase des groupes - V.Club étrille El Merreikh à Khartoum

L'AS V.Club s'est bien repris du faux pas à domicile de la première journée de la phase des groupes de la Ligue des champions, battu à Kinshasa par Simba SC de Tanzanie par zéro but à un.

En deuxième journée, les Dauphins Noirs de Kinshasa ont laminé, le 23 février 2021 à Khartoum, les joueurs d'El Merreikh du Soudan par quatre buts à un. Les poulains du coach Florent Ibenge ont encaissé le but du club soudanais dès la 8e minute de jeu par Elsamani Saadeldin. Mais ils ont renversé la vapeur, avec d'abord l'égalisation d'Obed Mayamba Mukokiani à la 28e minute. Le capitaine Djuma Shabani a doublé la mise à la 37e minute sur penalty. Le milieu relayeur international Amédée Masasi a inscrit le troisième but à la 68e minute. Et Obed Mayamba est revenu à la 83e minute pour signer son premier doublé en Ligue des champions.

Le onze de départ de V.Club s'est composé du gardien de but Omossola, des défenseurs Ernest Luzolo Sita, Assie Koua, O. Ouattara et Djuma Shabani. Au milieu de terrain, il y a eu Amédée Masasi, Wango Ayitshela et Zemanga Soze. Ricky Tulengi et Jésus Ducapel Moloko ont été sur les côtés gauche et droit, et Obed Mayamba à la pointe de l'attaque. Florent Ibenge a procédé à cinq remplacements au cours de cette partie avec les entrées sur l'aire de jeu de Sidi Yacoub, Merveille Kikasa Wamba, Fiston Mayele Kalala, Mohamed Elmustapha Abdalla et Jérémie Mbuyi Kalenda.

Notons que El Merreikh a récemment engagé un nouvel entraîneur, Nassredine Nabi, technicien belgo-tunisien qui est passé par le Daring Club Motema Pembe de Kinshasa et Léopards de Dolisie au Congo-Brazzaville. Cette victoire permet à V.Club d'engranger ses trois premiers points avant la prochaine rencontre le 5 mars au Caire face à Al Ahly.

Dans l'autre match du groupe, Simba Sports Club de Tanzanie s'est imposé à Dar-Es Salam face à Al Ahly d'Egypte par un but à zéro, une réalisation du Mozambicain Luis Miquissone à la 31e minute de jeu. Simba est premier avec 6 points devant Al Ahly (3 points) et V.Club (3points). El Merreikh est dernier avec 0 points après deux journées dans le groupe A.