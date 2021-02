Congo-Brazzaville: Gestion de l'aire protégée - WWF présente les recommandations du panel indépendant aux habitants de la Sangha

Le Fonds mondial pour la nature (WWF) par le biais de son projet conjoint avec le gouvernement congolais, Projet d'appui à la conservation et la gestion durable de la biodiversité dans l'espace Tridom interzone Congo (projet ETIC) a présenté les recommandations du Panel indépendant des experts à la Plateforme de gouvernance des ressources naturelles aux habitants des districts de Sembé, Ngbala et Souanké, suite aux allégations de violations des droits de l'homme formulées à son encontre par certaines ONG locales.

En mars 2018, le Fonds mondial pour la nature (WWF) avait fait l'objet d'allégations relatives aux abus des droits de l'homme formulées à l'encontre des écogardes du gouvernement congolais travaillant au sein du projet ETIC, dans le département de la Sangha.

Ainsi suite à ces allégations, le WWF, au niveau international, avait sollicité à un panel d'experts indépendants l'examen et la vérification de ces différentes allégations. Ce panel avait pour mission, d'une part, d'évaluer le rôle du WWF, d'examiner les politiques, la gouvernance et les processus d'assurance qualité et de gestion des risques de l'organe de conservation et d'autre part, de proposer des mesures visant le renforcement des mesures de protection des droits de l'homme et d'apporter des conseils sur les approches futures de la conservation sur le terrain.

Au terme de dix-neuf mois d'examen des documents et des entretiens, ce panel d'experts indépendants a formulé cinquante recommandations couvrant le travail de WWF et vingt-neuf actions spécifiques supplémentaires relatives aux programmes nationaux.

Ces recommandations donnent au WWF l'occasion d'écouter, d'apprendre et d'agir afin de mieux protéger les droits des communautés locales et autochtones voisines des districts de Sembé, Ngbala, et Souanké.

Sur la base de ces recommandations, le WWF avait, au préalable, mis en place un projet de plan d'action et a échangé avec les parties prenantes afin de recueillir leur avis relatif au rapport de la Revue Indépendante dont l'objectif consistait à obtenir leur contribution audit plan d'action.

A la suite de cette rencontre où les participants ont fortement contribué au plan d'action de mise en œuvre des recommandations, le projet ETIC compte appuyer la plateforme dans l'organisation des réunions de restitution de cette rencontre dans les différents villages notamment autour du massif forestier de Messok-Dja.

Signalons que cette réunion de présentation desdites recommandations de la plateforme de gouvernance des ressources naturelles a été présidée par Jean Blaise Nkounkou, représentant d'Emmanuel Akouelakoum, président du Conseil départemental de la Sangha et de ladite plateforme. Une forte délégation des autorités sous-préfectorales a également pris part à ces rencontres interactives notamment, Théodore Golo, Corentin Diantoudi et Franck Metoul, respectivement sous-préfets de Sembé, de Ngbala et de Souanké, ainsi que plusieurs autres acteurs de la société civile et les communautés locales et autochtones des districts mentionnés.