Congo-Brazzaville: Présidentielle 2021 - Le Centre publie un " Livre blanc" pour Denis Sassou N'Guesso

Dans une déclaration rendue publique le 23 février à Brazzaville, le groupement des partis politiques du Centre a annoncé avoir conçu un " Livre blanc" contenant des propositions qu'il va mettre au service du candidat, Denis Sassou N'Guesso , dans la perspective de l'élection présidentielle du 21 mars 2021.

Pour les partis du centre, soutenir le candidat ne se limite pas aux déclarations, mais il faut également y apporter des contributions multiformes. C'est dans ce contexte, ont-ils indiqué, qu'ils ont élaboré une reflexion en guise de contribution pour la réussite totale du candidat de la majorité présidentielle. Cette reflexion, ont-ils ajouté, est faite des propositions et va constituer un apport non négligeable pour le candidat Denis Sassou N'Guesso. Elle est consignée dans un document intitulé "Livre blanc".

" Ce document qui démontre notre volonté non seulement à faire gagner notre candidat, mais aussi à l'accompagner dans l'immense tâche qu'il assure et rassure en tout temps et ce, pour le bien-être des Congolaises et des Congolais", précise la déclaration. Le groupement des partis du centre dirigé par Luc Adamo Matéta justifie son soutien au président sortant, entre autres, par le fait qu'il maintient le pays en paix, renforce la cohésion sociale et se bat pour son développement économique.

Au total six formations politiques constituent le groupement du centre, entre autres, le parti les Centristes unis pour la démocratie et le développement durable que dirige Glannit Louis Juvenal Hollat ; le Mouvement pour le rassemblement du peuple congolais (MRPC) incarné par Sylvain Edoungatso ; le Parti panafricain pour la démocratie (PPAD) de Nazaire Nzaou ; le Congo en marche (LCEM) cher à Jean Valère Mbani et l'Union pour la reconstruction et le développement du Congo (URDC) de Luc Adamo Matéta.