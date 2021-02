Algérie: La citadelle d'Alger dévoile ses secrets et son passé rayonnant aux visiteurs

Alger — La citadelle d'Alger ou "Dar Es'Soltane", site historique et archéologique, siège de l'autorité politique durant les dernières années de la régence d'Alger, connait une animation et une activité notable depuis l'annonce faite, fin novembre 2020, par l'Office national de gestion et d'exploitation des biens culturels protégés (Ogebc) d'ouvrir la partie restaurée de ce site aux visiteurs.

Une affluence appréciable du public est enregistré dans ce site singulier qui regroupe plusieurs bâtisses, où les jeunes viennent à la découverte des lieux et de leur histoire alors que les plus âgés sont animé par la nostalgie et la volonté de voir le résultat des travaux de restauration.

Des guides de l'Ogebc proposent une visite à travers les parties restaurées de la citadelle en mettant en valeur l'aspect esthétique et les particularité architecturales de ce site et des fortifications qui l'entourent.

Les visiteurs peuvent également s'informer sur les techniques de construction de l'époque, ayant donné les somptueux palais et mosquées de la citadelle, sur les fortifications, mais aussi sur celles relatives à l'approvisionnement en eau, les aqueducs à souterazi notamment.

Pas moins de sept batteries totalisant près de 200 canons protègent la citadelle qui compte également des ateliers de fabrication d'armes, de munitions et de poudre à canon.

Les travaux de construction de cette ensemble de 1.5 hectare avait commencé en 1516 pour être terminé en 1591 avant de devenir en 1818, le siège de la régence et le centre du pouvoir.

Au début de la colonisation française, le site a été rapidement occupé et transformé en centre militaire avant que de nouveaux ouvrages ne viennent dénaturer la citadelle comme une caserne et un musée militaire installé par les généraux de l'armée coloniale en lieu et place des jardins.

Les visiteurs sont conviés, tous les jours entre 9:00 et 17:00, à découvrir le quartier des janissaires, le bain des janissaires et le Bastion 5 accompagnés de guides de l'office qui veillent au respect des mesures de prévention contre la propagation du coronavirus.