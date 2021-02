Algérie: Retour progressif des visiteurs à la Casbah d'Alger

Alger — Après plusieurs mois d'interruption, les visites guidées de la Casbah d'Alger, centre historique habité classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco en 1992, reprennent peu à peu depuis quelques mois insufflant une animation qui revient progressivement dans les ruelles de la cité, malgré l'absence de visiteurs étrangers.

Les guides qui proposent différentes visites thématiques de la Casbah avaient suspendu leurs activités depuis l'adoption des premières mesures de prévention contre la propagation du coronavirus.

Depuis l'assouplissement des mesures de confinements certains guides, associations et lieux de visites ont repris progressivement leurs activités avec de petits groupes pour redynamiser la médina et relancer le travail des quelques artisans, restaurants traditionnels et musées.

Les deux restaurants traditionnels de la haute Casbah, "Le repère" qui offre une vue imprenable sur le port et la baie d'Alger et "La nostalgie" qui dispose ses tables dans les escaliers d'une venelle où activent un plasticien et une céramiste, ont renoué récemment avec leur clientèle et les petits groupes de visiteurs.

Khaled Mahiout, l'ébéniste d'art le plus connu sur la place d'Alger, a lui aussi rouvert son atelier, sa maison et sa terrasse aux visiteurs depuis près de deux mois et y accueille une dizaine de visiteurs par jour.

Les visiteurs étrangers étant très rares, restaurateurs, artisans et guides expliquent avoir reçu un plus grand nombre de groupes venus en voyage organisé à Alger depuis différentes villes du pays. Ils soulignent avec satisfaction un regain d'intérêt des voyagistes algériens pour le tourisme local, une tendance qui s'est imposée face à la pandémie de Covid-19.

Ils ont également noté l'arrivé de nouveaux opérateurs et voyagistes qui proposent eux-mêmes leurs circuits en organisant aussi des expositions d'artisanat. Dans les réseaux sociaux, ils sont également de plus en plus nombreux à proposer des visites guidées de la médina chaque samedi.

Ils relèvent également le grand nombre d'échoppes fermés et le manque d'infrastructures d'accueil et de loisir, en plus d'évoquer à chaque occasion "l'état de délabrement regrettable de cette vieille médina éventrée de toute part alors qu'aucune mesure concrète n'est visible dans ses rues".