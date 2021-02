Cote d'Ivoire: Ecole inclusive - Plus de 150 enseignants formés et 30 écoles réalisées

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Education inclusive en Côte d'Ivoire, débuté en juin 2017, l'Ong Society Without Barriers-Côte d'Ivoire (Société sans frontières) a fait le bilan de ses activités. C'était lors d'une conférence de presse organisée le 19 février 2021, à l'Ecole ivoirienne pour les sourds de Yopougon.

L'on retient que le projet qui a démarré le 1er juin 2017 pour une durée de trois ans, mais prorogé d'un an en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19 en 2020, a permis la réalisation de 30 écoles inclusives (contre 2 par le passé), à Abidjan et à l'intérieur du pays : Yopougon, Abobo, Koumassi, Port-Bouët, Dabou, Agboville, Toumodi, Yamoussoukro, Bouaké, Oumé, Man, Abengourou et Korhogo. Il a également favorisé l'acquisition de matériel et la formation de 150 enseignants en vue de l'amélioration des conditions d'encadrement et d'évaluation des enfants en situation de handicap. Le coût du projet est estimé à 866 694 euros.

Selon Yédé Adama Sanogo, président de cette Ong et chef de projet, « les enfants en situation de handicap n'ont pas accès à l'éducation du fait de multiples barrières, notamment les préjugés et les stéréotypes. C'est donc pour corriger cette situation que ce projet a été mis en place grâce à un financement de l'Union européenne (Ue) et la Mission chrétienne pour les aveugles (Cbm) pour que désormais aucun enfant ne soit laissé de côté. »

Sylvie Kondon Traha, sous-directrice de l'Education pour tous, représentant le ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle (Menetfp), s'est félicitée de ce projet qui vient renforcer les efforts du gouvernement en matière d'éducation inclusive.

Depuis 2015, l'école est obligatoire pour tous les enfants de 5 à 16 ans en Côte d'Ivoire. En 2017, une étude du Menetfp a révélé qu'au moins 48 000 enfants en situation de handicap sont en âge de scolarisation.

Le projet prend fin le 31 mai 2021.