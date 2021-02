Algérie: La Constitution algérienne garantit à la femme la protection contre la violence

Alger — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition féminine, Kaoutar Krikou, a affirmé, mardi lors de la 8e conférence de l'Organisation de la femme arabe (OFA), que la Constitution algérienne garantissait à la femme la protection contre la violence, sous toutes ses formes et consacrait "la parité homme-femme en matière de postes de responsabilité et d'accès à l'emploi.

La Constitution algérienne "garantit à la femme la protection contre la violence, sous toutes ses formes, consacre la parité homme-femme en matière d'accès à l'emploi et aux postes de responsabilité et encourage son autonomisation politique", a précisé la ministre dans son intervention lors de cette conférence, tenue en visioconférence sous le thème "Femme arabe et défis".

Elle a souligné, dans ce sens, l'importance des programmes médiatiques et le rôle du mouvement associatif pour mettre en lumière les exemples réussies de femmes dans divers domaines.

La ministre a estimé, par ailleurs que l'autonomisation de la femme arabe, notamment économique, la consolidation de ses capacités et sa protection contre toute sorte de violence sont autant de facteurs favorisant la stabilité de la société et le bien-être des peuples de la région, appelant à "la conjugaison d'efforts et à l'échange d'expertises en vue de réaliser les objectifs du développement durable (ODD) 2030".