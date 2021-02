Congo-Kinshasa: Sénat - Modeste Bahati entend gérer autrement

Le nom de Modeste Bahati est le seul retenu au perchoir de la chambre haute du parlement pour le ticket gagnant de l'USN. Après avoir réussi avec brio à identifier la nouvelle majorité qui a dit non au plan du Front Commun pour le Congo, au profit de l'actuel président de la République, Modeste Bahati Lukwebo est le vrai tombeur du gouvernement Ilunkamba. Il a réussi à toucher les cœurs des gâtés du sénateur à vie Joseph Kabila en leur faisant changer de vision.

Bahati ne mérite-t-il pas une récompense ?

Certes, aucun congolais ne peut soutenir la redevabilité des politiciens envers les politiciens au lieu de la redevabilité des politiciens envers le peuple. Mais être redevable à celui qui a conduit l'équipe menant à la chute du tombeur, serait quelques fois un comportement républicain.

L'apport de ce Sénateur aux côtés de Félix Tshisekedi serait un signal fort qu'il y a encore des gens sur qui le peuple peut compter pour le redressement du pays. Modeste Bahati semble être celui qui n'aurait toujours pas été d'accord avec le sort réservé aux congolais, quant aux actions de tous les régimes qui se seraient comportés en prédateurs des congolais. Sa mission qu'il aurait loyalement accomplie fait de lui un véritable homme d'Etat qui mériterait encore des charges.

Empêcher Félix Tshisekedi de voir Bahati dans son équipe pour accompagner sa vision de l'Union Sacrée serait probablement une tendance consistant à s'aligner derrière FCC pro Kabila avec qui personne n'était d'accord. Sa présence au Sénat selon le plan de l'Union Sacrée de la Nation, serait le sourire de Congolais. C'est ce que chacun aimerait voir.

Tout compte fait, la publication de ce calendrier électoral pour l'installation du nouveau bureau définitif au sénat est consécutive au balayage de l'Union Sacrée de la Nation au sein de la famille de Kingakati qui s'est constituée en véritable obstacle à la vision de Félix Tshisekedi.

Ne voulant pas être un président complaisant, Félix Tshisekedi s'est servi des lois Kabila pour faire tomber Kabila. L'élection de Modeste Bahati Lukwebo au perchoir du sénat sera sans doute la fin des tractations politiques au sein de l'Union sacrée pour la nation

Jusque là les postes de président et 1er vice-président semblent être des castes, une classe sociale réservée à Modeste Bahati et Samy Badibanga. Modeste Bahati revient toujours sur les listes des candidats proposés par tous les tickets. Toutes possibilités d'être challenger de Badibanga sont exclues car il est resté en fonctions malgré la chute de Thambwe Mwamba et consorts.

De toutes les façons, Bahati semble être le gagnant de ce match qui, du reste n'inquiète pas l'autorité morale de l'AFDC-A. Il reprend ce poste qu'il avait loupé de près, dans un duel avec Alexis Thambwe Mwamba dans le cadre de la coalition FCC-CACH.

Selon Rappelons que selon les prévisions du calendrier, le 23 février 2021: dépôt des candidatures ; le 24 février 2021: examen des candidatures et affichage des listes de candidats retenus ; le 25 février 2021: examen des recours ; les 26 au 27 février 2021 : campagne électorale (plénière d'audition des messages de candidats ; le premier jour, le questeur adjoint, le questeur et le rapporteur adjoint ; le deuxième jour, le rapporteur, le deuxième vice-président et le président) et, enfin, le 2 mars 2021: élection et installation du bureau définitif.