Congo-Kinshasa: Candidat deuxième Vice-président du Sénat - Dr Sanguma T. Mossai dans la course

A quelques jours de l'élection du Bureau définitif de la Chambre haute du parlement, les candidats défilent pour déposer leurs candidatures. Au poste de 2ème vice-président, le Sénateur Sanguma T. Mossai se présente comme le candidat fédérateur. Hier, en effet, il a déposé officiellement son dossier pour concourir à ce poste.

Avec son expérience avérée dans la gestion du public, Dr Sanguma, Pasteur de surcroit, il est plus que motivé à aider l'administration de la Chambre haute du parlement qu'il en fait d'ailleurs son cheval de bataille. «Comme un pasteur et dirigeant de surcroit, j'aime tout simplement renforcer l'administration du Sénat et aussi essayer à tout prix de pouvoir aider le secrétariat général du Sénat pour que les choses puissent aller et pour voir au moins le changement par rapport à ce que vous avez vu», a-t-il déclaré à la sortie de la salle où il a déposé sa candidature. Parlant du soutien des autres notamment, d'autres sénateurs et si sa candidature est consensuelle, cet homme de Dieu reste confiant entant que candidat indépendant et que ce n'était pas le moment de campagne pour dévoiler sa stratégie.

Il vous souviendra, lors de la présentation de son programme en tant que candidat Premier vice-président du Sénat au mois de Juillet 2019, il avait signifié expressis verbis, se basant sur sa vocation de pasteur, qu'il n'aurait aucun parti pris quant à sa collaboration avec les regroupements politiques de tel ou tel sénateur. Prévaloir l'intérêt commun au-delà de tout clivage et toute considération politique était l'un des points importants qu'il avait développé lors de son discours de campagne à l'élection du 1er Vice-président survenue au mois de Juillet 2019.

Zoom sur l'homme

Jugé d'une probité morale irréprochable par les uns, le président honoraire de l'Eglise chrétienne du Congo/51ème C.E.U.M, le révérend docteur, Sanguma T.Mossai est le candidat le mieux indiqué, capable de rassurer tout le monde et cela, pour son passé non conflictuel, estiment les autres. Cet homme de Dieu peu intéressé au mercantilisme est le bâtisseur de la très célèbre université protestante de l'Ubangi. Professeur d'universités, Dr Sanguma reste est l'un des oiseaux rare tant recherché par la société civile car capable de départager les équatoriens.

Il faut rappeler qu'il y a pratiquement trois semaines que le sénateur Dr Sanguma Temongonde venait d'être couronné d'un prix d'excellence Top 50 de la CPJP, lequel prix lui a été remis à Africana Palace hôtel de Kinshasa.