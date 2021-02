Afrique: Ligue de champions - V.Club déverse sa colère sur Al Merriekh 4-1

Perdre la bataille n'est pas synonyme de perdre la guerre, dit-on. L'AS V.Club de la République Démocratique du Congo qui a mal commencé cette phase de poules de la 25ème édition de la Ligue de champions de la Caf, par une défaite à domicile devant SC Simba de la Tanzanie 0-1 il y a une semaine, vient de se relancer en allant battre à son tour, Al Merriekh du Soudan à domicile, cette fois-là, par un score sans appel de 4 buts à 1. L'équipe de "Bana Mbongo, bana Véa" déverse donc sa colère sur cette redoutable formation soudanaise. Les Dauphins Noirs envoient ainsi un signal fort à Al Alhy d'Egypte son prochain adversaire le 5 mars, au stade International du Caire pour le compte de la troisième journée.

Contre Al Merriekh ça été un match, un enjeu, et une option à prendre pour Florent Ibenge convalescents et ses poulains qui n'avaient pas d'autres choix que de faire un bon résultat.

Curieusement, ils seront cueillis à froid par cette ouverture du score de Saadeldin Elsamani à la 8ème minute. Les Soudanais ont jubilé alors que ce n'était que le début. Les Dauphins Noirs se sont vite réorganisés et se sont réveillés comme jamais pour dominer sans pitié cette équipe du Soudan : les "Diables Rouges" comme on les appelle affectueusement par leurs supporteurs dans les quartiers chaud de Khartoum. Une domination qui va payer par cette égalisation d'Obed Mayamba Mukokiani à la 28èmeminute qui a bien suivi et repris une puissante frappe de Soze Zemanga, bien servi par Amédée Masasi. C'est le deuxième but d'affiler de ce jeune attaquant en deux sorties avec V.Club, après celui contre JSK mercredi dernier, à l'ouverture de la phase retour du championnat national. Au passage, ObedMayamba avait été élu l'homme du match JSK-V.Club.

Après avoir remis la pendule à l'heure, V.Club prend goût, et continue à attaquer Al Merriekh qui ne se retrouvait plus en ce troisième quart de jeu. Dans cette pression, sa défense va céder par ce joli centre d'Ernest Luzolo Sita pour concéder un pénalty consécutif à une faute de main dans la surface de vérité. Le capitaine Djuma Shabani (37ème) prend la responsabilité et permet à son équipe de mener au marquoir 1-2. La mi-temps intervient sur ce score avec une possession de balle de 65% pour l'équipe de "Bana Mbongo".

A la reprise, les Congolais sont restés dominateurs en dépit de quelques changements du côté soudanais. Alors qu'on jouait la 67ème minute, Amédée Masasi se souvient apparemment de son but marqué contre la Libye au Chan, a lâché pratiquement la même sorte de frappe et bat le gardien Monged d'El Merriekh pour le 3-1. Et comme si cela ne suffisait pas, Obed Mayamba (83ème) est revenu pour crucifier les Soudanais en inscrivant le 4ème but.

Al Ahly tombe devant Simba à Dar-es-Salem

Dans l'autre match de ce groupe, le champion en titre Al Ahly qui revient fraichement de la Coupe du Monde des Clubs de la Fifa, est allé tomber à Dar-es-Salem 0-1. Luis Miquissone a inscrit l'unique but en premier mi-temps, et a scellé la victoire de Simba SC face à Al Ahly du Caire. Les Tanzaniens prennent ainsi la tête du groupe A avec 6 points. La prochaine rencontre entre Al Ahly et V.Club sera très intéressante.