Cote d'Ivoire: Autosuffisance en riz - Un groupe ouvre une nouvelle unité de transformation à Dabakala

La course pour l'autosuffisance en riz de la Côte d'Ivoire à travers l'implantation des unités de production dans les zones propices à sa culture s'accentue. A partir de ce 24 février 2021, la localité de Dabakala enregistrera son unité via une coopération avec un grand groupe dénommé Mother africa needs you (Many).

C'est suite à la signature d'un accord-cadre de mise en œuvre de la Stratégie nationale de développement de la riziculture (Sndr) dans le pôle rizicole de Dabakala-Marabadiassa, avec le ministre de la Promotion de la Riziculture le 7 octobre 2020, que cette entreprise a reçu autorisation de s'implanter dans cette partie située au nord.

Cette présence signifie d'une part, de bonnes opportunités offertes aux agriculteurs d'accroître leurs productivités et leurs revenus, et d'autre part, l'augmentation et la diversification de l'emploi des jeunes et des femmes en milieu rural. Ce, parce que le projet prend en compte plusieurs sous-projets parmi lesquels on note, entre autres, le Projet Coris de AfricaRice / Giz dont la mission est de contribuer à accroître la résilience des populations locales; la création du " Village semencier riz " de Dabakala destiné à satisfaire les besoins en semences certifiées des riziculteurs du département de Dabakala, et conséquemment de la région administrative du Hambol et de toute la Côte d'Ivoire.

Dans ce projet, il y aura un volet de modernisation des travaux agricoles grâce au recours aux machines agricoles de dernière génération, aux drones et aux applications digitales. Il y aura aussi la réhabilitation de 5 forages de Namplekaha et des Centres de santé de Marabadiassa et Namplekaha.

De manière plus spécifique, cette nouvelle unité devra contribuer à une meilleure couverture des besoins en riz qui est devenu un aliment de première nécessité pour la Côte d'Ivoire.