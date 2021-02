Cote d'Ivoire: Millenium challenge account - La DG Florence Rajan présente les routes à réhabiliter

Dernère publication 24/02/2021 à 00:58 min

Mme Florence Rajan, directrice générale du Millenium Challenge Account Côte d'Ivoire (MCA-CI) a levé un coin de voile sur les artères dont la réhabilitation sera financée par sa structure, au cours d'une conférence de presse à la Maison de la presse, le vendredi 19 février 2021.

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Abidjan Transport, Florence Rajan a révélé les artères dont la réhabilitation sera financée par le Millenium Challenge Corporation. Il s'agit du Boulevard Valéry Giscard d'Estaing (9 km), du Boulevard de Port jusqu'au Boulevard de Petit-Bassam avec la réhabilitation du pont de Vridi (8 km), le Boulevard de la paix (7 km) et la voie express de Yopougon (8 km).

Ce projet comprend aussi, selon la directrice générale du MCA-CI, un volet Gestion et planification des infrastructures du transport avec, entre autres, la création, le développement et l'institutionnalisation d'un programme d'enseignement supérieur en gestion des infrastructures en partenariat avec des écoles polytechniques de renom. Une présentation du MCC a été faite par Mme Laura Rudert, directrice-pays résidente.

« 150 milliards de FCFA pour le projet Abidjan Transport et 77 milliards de FCFA pour le projet Compétence pour l'employabilité»

La directrice général du Millenium Challenge Account Côte d'Ivoire (MCA-CI) a également expliqué les deux projets à mener en Côte d'Ivoire, de juillet 2021 à août 2024, après la signature, en novembre 2017 d'un accord de don de 524, 7 millions de dollars (262, 350 milliards de FCFA) entre le gouvernement ivoirien et le Millenium Challenge Corporation : « Le programme Compact, qui devrait bénéficier à plus de 11 millions de personnes est entré en vigueur depuis le 5 août 2019 et comprend deux projets : le projet Abidjan Transport d'un montant d'environ 300 millions de dollars (150 milliards de FCFA) vise à réduire les coûts d'exploitation et les temps de trajet des véhicules sur des segments de routes ciblés, tout en améliorant la mobilité et la sécurité des piétons et des véhicules.

Le projet Compétence pour l'employabilité et la productivité, quant à lui, est doté d'une enveloppe de 154, 950 millions de dollars (77, 475 milliards de FCFA) et vise à accroître l'accès et la qualité de l'enseignement au premier cycle du secondaire dans les régions du Gbêkê et de San-Pedro, à travers la construction de 84 nouveaux collèges de proximité et de quatre nouveaux centres d'enseignement technique et de formation professionnelle. Dans un premier temps, nous allons construire 20 collèges de proximité, dont les travaux démarreront en juillet 2021. Les autres établissements seront construits progressivement jusqu'en août 2024, date de la fin du programme Compact ».