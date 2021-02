Guinée Bissau: La Boad accorde deux prêts d'un montant global de 10 milliards FCFA

Le Conseil d'administration de la Banque ouest africaine de développement (Boad) s'est réuni en visio-conférence pour sa 121ème session ordinaire, première de l'année 2021, sous la présidence de son président, Serge Ekué.

« Après avoir approuvé les procès-verbaux des 119ème et 120ème réunions, tenues respectivement, les 24 novembre et 8 décembre 2020, le Conseil a examiné et approuvé deux (02) propositions de prêt pour un montant de 10 milliards FCFA. Ces nouvelles approbations portent à 6 264,86 milliards FCFA, le total des engagements (toutes opérations confondues) de la Boad depuis le démarrage de ses activités opérationnelles en 1976 », renseigne un communiqué de presse.

Les prêts approuvés concernent le financement partiel des projets ci-après. Il s'agit du projet d'appui à l'intensification de la production vivrière (Paipv) en République de Guinée-Bissau. Le projet vise entre autres, la mise en valeur du potentiel en terres non exploitées, à travers le développement des cultures stratégiques telles que le riz, en vue d'accroitre le pouvoir financier et économique des populations des différentes zones ciblées. Le montant de l'opération est de 5 milliards FCfa.

L'autre projet concerne l'aménagement et le bitumage de la route Buba-Catiò en République de Guinée-Bissau.

L'objectif global du projet est de contribuer au désenclavement de la région sud de la Guinée Bissau et de faciliter les échanges économiques et sociaux aux niveaux national et sous-régional. Le montant de l'opération est de 5 milliards FCfa.

Par ailleurs, le Conseil a pris acte de la situation des ressources mobilisées au 31 janvier 2021 et félicité la Banque à la suite du compte-rendu d'exécution de l'émission obligataire à objectifs de développement durable (sustainability bond) première de ce type en Afrique à être réalisée sur le marché financier international et qui a connu un grand succès auprès des investisseurs internationaux.

En clôturant les travaux, le président Serge Ekué a, au nom du Conseil d'administration, remercié l'ensemble des équipes de la Banque pour leur mobilisation et les moyens techniques mis en œuvre pour la tenue de cette session dans les meilleures conditions.