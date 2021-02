Niger: Mohamed Bazoum élu Président !

Avec plus de 55% des suffrages, le candidat du Parti Nigérien pour la Démocratie et le Socialisme (PNDS-Tarayya, au pouvoir), Mohamed Bazoum, a remporté le second tour de la présidentielle face au candidat de l'opposition, Mahamane Ousmane (44,25%). Les résultats finaux de cette élection ont été annoncés par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) du Niger, ce mardi 23 février 2020.

Le taux de participation au second tour des élections présidentielles au Niger, organisées dimanche dernier, se situerait à 62,91% selon la CENI, qui a précisé que le candidat Mohamed Bazoum avait recueilli « 2.501.459 voix contre 1.985.736 » pour son rival du Renouveau démocratique et républicain (RDR-Tchanji, opposition).

Le candidat Mohamed Bazoum avait récolté 39,3% des suffrages au premier tour du 27 décembre 2020, contre presque 17% face à Ousmane. Plus de 7,4 millions de Nigériens ont été appelés aux urnes pour choisir le successeur du président sortant Mahamadou Issoufou. Mais, souligne le président de la CENI, les résultats du second tour rendus officiels « sont provisoires et doivent être soumis à l'analyse de la Cour constitutionnelle ».