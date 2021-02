Madagascar: Festival d'Art Urbain - La capitale prise d'assaut par les artistes début mars

La septième édition du Festival d'Art Urbain se tiendra du 05 au 14 mars 2021 à Antananarivo. Une « dérive urbaine » qui voit la participation de plusieurs artistes issus de disciplines différentes : musique, danse, fresque, slam & poésie, installation, photographie et sport extrême.

C'est à la Teinturerie à Ampasanimalo que débutera ce festival d'art urbain avec une soirée de lancement le 05 mars 2021 à partir de 19 h. Puis, du 09 au 13 mars, la dizaine d'artistes participants performeront dans plusieurs quartiers de la capitale ; d'Ambohipotsy à Analamahitsy en passant par Ambohijatovo Ambony, Isoraka, Ambatonakanga, Faravohitra, Antanimena, et Ampandrana. Le public pourra assister à chaque manifestation tous les jours de 10 h à 15 h. Les festivités prendront fin avec une fête de clôture devant le parvis de l'Hôtel de ville d'Antananarivo à partir de 11 h.

Les artistes. À l'affiche de ce FAU 7, on retrouvera une dizaine d'artistes qui ont répondu à l'appel à artistes lancé en début d'année. Dans la catégorie musique et chant, il y aura Steevemobby, DougL, Ranto Niaina, et Retour d'Age. Quant à la danse, les artistes représentant cette discipline sont : Judith Manantenasoa, Angie, et Adrien. Rado Andriamanisa, Matli, Naty Kaly, Andri Marcel, Aina Zo Raberanto, Rafalia Henintsoa, et Caylah seront eux aussi de la partie dans les catégories street art, fresque, installation, photographie, art plastique et slam. Tous ces artistes font l'objet d'une mini-présentation sur la page Facebook du Festival d'Art Urbain quotidiennement pour les personnes qui souhaitent les connaître davantage.

À noter que cet événement est présenté par La Teinturerie-Association d'artistes, soutenu par Ant Mobility de Pro Helvetia Johannesburg ; et parrainé par le Maire de la Ville d'Antananarivo, Naina Andriantsitohaina.