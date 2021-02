Madagascar: Licence C CAF - Des anciens de l'équipe nationale dans le lot

Le football malgache entend se mobiliser dans la formation des entraîneurs. C'est le cas depuis le 8 février à Antsirabe. Une formation des plus complètes avec l'aide du DTN Debon Jean François et de deux autres instructeurs de la CAF, Lemark Andriamahefa et Fidy Herman. 30 stagiaires prennent part à cette formation pour l'obtention de la licence C CAF.

Le Vakinankaratra se taille la part du lion avec 11 stagiaires. Betafo n'est pas en reste quand on parle football et formation car le responsable de Relève Disciples, Tojo Rakotonomenjanahary, est dans le groupe. On citera aussi le fils de l'international Clément, Cédric. On notera la présence de nombreuses têtes couronnées de la sélection U17 durant les éliminatoires de la CAN mais aussi des membres de l'équipe nationale U20 aux Jeux de la CJSOI. Outre Aina Razanatsima, Hacham Romuald, Patricio Rabezanahary, Dominique Rabenandrasana, Tefy Andriazafera et Haja Maixento Rakotoarinosy.

Avec une mention spéciale pour ce dernier qui rentre des Seychelles où il a joué avec le Light Star après avoir été à Maurice sous les couleurs du club de l'AS Highland. À noter que cette formation prendra fin ce jour dans les locaux du club Cercle Messe de la Garnison d'Antsirabe.