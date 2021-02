Madagascar: CNaPS - CCIFM - Aide à la réinsertion professionnelle des chômeurs

La mission de la CNaPS est de contribuer à la réalisation de la politique de l'Etat en matière de protection sociale en faveur des travailleurs du secteur privé.

Retour à l'emploi. Des chômeurs victimes des conséquences néfastes de la pandémie de Covid-19 peuvent espérer trouver du travail après avoir été formés grâce à un programme réalisé par la CNaPS et la Chambre de Commerce et d'Industrie France-Madagascar.

Réinsertion professionnelle. En tout, ils sont 152 chômeurs affiliés à la CNaPS à avoir suivi une formation en vue de leur réinsertion professionnelle. Une formation qui a duré deux jours pendant lesquels les bénéficiaires ont été accompagnés et préparés psychologiquement avant, éventuellement, de retrouver de l'emploi ou de créer leurs propres petites entreprises. La formation qui s'est déroulée au Centre d'Ecoute et d'Orientation (CEO) a comporté plusieurs modules comme la rédaction de CV et de lettre de motivation, les techniques pour convaincre lors d'un entretien, les différents métiers existants; la reconversion professionnelle, l'identification des points forts et des points faibles. Une formation d'une grande utilité pour ces chômeurs qui ont ainsi été accompagnés personnellement pour l'accomplissement de leur projet professionnel. 376 adhérents de la CNaPS en situation de chômage ont déjà bénéficié de cette formation-accompagnement jusqu'à ce jour. Ce programme de formation fait suite à la signature de la convention entre la CNaPS et la CCIFM, le 15 décembre 2020.

Attestation. « C'est la CCIFM qui dispense les formations. Les bénéficiaires sont tous des membres de la CNaPS, en situation de chômage. Cette formation va les aider dans leur réorientation ou réinsertion professionnelle », a expliqué le Directeur des Actions et Sensibilisations Sociétales de la CNaPS, Yvan Rakotomalala. La CNaPS contribue ainsi au bien-être social de ses membres. Faut-il, en effet, rappeler que suite aux conséquences de la crise sanitaire qui a frappé le monde et Madagascar, la CNaPS a procédé à des prêts à ses membres.

Pour en revenir à la formation, les bénéficiaires ont reçu leurs attestations lors d'une cérémonie qui s'est déroulée hier. Le CEO continue de recevoir l'inscription des personnes concernées et intéressées, ce aux 67 ha. La Caisse Nationale de la Prévoyance Sociale est un établissement à caractère industriel et commercial. Elle est chargée de la gestion des prestations familiales des travailleurs, des accidents de travail et des maladies professionnelles, et enfin, des pensions de retraite des travailleurs, régies par le code du travail.