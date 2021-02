Madagascar: Objectifs de développement durable - La région Analamanga cogite la priorisation

La région Analamanga a lancé, ce mardi, son processus de localisation des objectifs de développement durable dans le cadre d'un atelier. L'objectif étant d'associer les acteurs de développement de la région à la priorisation des objectifs qui seront intégrés dans les documents de planification régionale et de déterminer les paquets d'interventions à mettre en œuvre pour l'atteinte des objectifs priorisés.

En effet, les responsables au niveau de la Région, des représentants des maires et des treize districts de la région, des représentants de l'Etat, des représentants des services publics, des représentants de la société civile, des services techniques déconcentrés et des partenaires techniques et financiers vont aborder, durant les quatre jours d'atelier, les besoins réels de la région Analamanga.

Et à l'issue de cette concertation, la région aura défini ses paquets d'activités prioritaires à réaliser selon les enjeux de gouvernance, économiques, sociaux et environnementaux afin de contribuer aux objectifs de développement durable. Le document, qui sera élaboré, constituera, à cet effet, parmi les références pour cadrer les actions de développement dans la région.

Notons que toutes ces activités s'inscrivent dans le cadre de l'autonomisation et la responsabilisation des collectivités territoriales décentralisées et dans la volonté d'asseoir une décentralisation émergente. Les régions Androy, Anosy, Atsimo-Andrefana et Menabe ont déjà réalisé le même exercice de localisation des Objectifs de développement durable dans le cadre du projet Appui à la décentralisation et à la résilience communautaire sous l'égide du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation et soutenu par le PNUD.