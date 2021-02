Madagascar: Japon - La reprise des activités d'Ambatovy annoncée par l'ambassadeur

L'Empereur du Japon, Naruhito, célèbre ses 61 ans, cette année. La fête d'anniversaire du 126e empereur qui fait office de fête nationale a été célébrée, hier, à la résidence du Japon à Ivandry. Une cérémonie honorée de la présence de plusieurs autorités, des représentants des chancelleries, des représentants du secteur privé, des amis et anciens du Japon.

Une avancée significative a été réalisée au cours de ces derniers mois dans différents domaines prioritaires. « Nous avons pu procéder à trois signatures d'échanges de notes pour les projets de don non remboursables dont le montant total s'élève à environ 8,6 millions d'euros et à cinq signatures de contrat sur les projets entrant dans le cadre du programme, dons aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine dont la valeur totale est d'environ 370 mille euros. Ces projets couvrent plusieurs domaines tels que l'agriculture, la santé, la sécurité maritime, l'éducation et l'eau, tout en reflétant les besoins et les priorités de Madagascar et notre politique en matière d'assistance », a souligné l'ambassadeur, Yoshihiro Higuchi.

Et avec la pandémie de Covid-19 qui frappe le monde entier actuellement, le Japon a apporté de l'assistance au gouvernement malgache dans la lutte contre la pandémie à travers la mise en place de quatre projets d'assistance d'urgence. L'ambassadeur a fait le tour d'horizon des réalisations de sa première année de mission à Madagascar. Pour le projet Ambatovy, la reprise des activités est annoncée après des mois d'arrêt. « Au cours des derniers mois, Ambatovy a travaillé très sérieusement pour créer des conditions qui permettront la reprise de leurs opérations », a continué le diplomate. La deuxième phase des travaux de l'extension du Port de Toamasina sera lancée dans les semaines à venir.

Ce projet qui s'élève à 411 millions de dollars est le plus grand projet de la coopération japonaise jamais réalisé à Madagascar. Le futur empereur du Japon, le prince héritier, Fumuhito Akishino, frère de l'Empereur, entretient une relation étroite avec Madagascar. Il a pu visiter la Grande Ile en 1990 et en 2007. Le ministre des Affaires Etrangères, Liva Djacoba Tehindrazanarivelo représentant le gouvernement s'est félicité de l'excellente relation entre les deux nations. En 2022, la coopération nippo-malagasy célèbrera ses 60 ans. Les relations diplomatiques entre les deux pays n'ont cessé de se développer et le Japon est toujours parmi les principaux pays partenaires à accompagner Madagascar en fournissant divers types d'assistances publiques au développement.