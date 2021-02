Madagascar: Athlétisme - Fitianah Rakotoarisoa aux Championnats de France Elite

Une belle performance de Fitianah Rakotoarisoa aux Championnats de France Elite.

Les Championnats de France Elite en salle d'athlétisme se sont déroulés ce week-end à Miramas. Une athlète d'origine malgache y a été en lice.

Fitianah Rakotoarisoa a participé aux Championnats de France d'athlétisme indoor ce week-end. Elle était la seule athlète ayant représenté son club Uavh Aubagne du fait de ses excellents résultats. En effet, Fitianah est engagée dans l'épreuve des 60 mètres haies avec les meilleures athlètes de l'Hexagone. Elle a réalisé un chrono de 8'61 en Série contre 8'66 en finale B. Elle s'est qualifiée pour les prochains championnats européens. « Nous avons le plaisir de vous annoncer que notre athlète du club, Fitianah Rakotoarisoa, est qualifiée aux Championnats de France Elite d'Athlétisme indoor à Miramas, sur 60m haies, le week-end dernier. Elle continue ses performances de haut vol en côtoyant le plus haut niveau européen. Félicitations à notre athlète de haut niveau ! Le travail paye ! », a réjoui son club.

Bien qu'elle coure pour la France, Fitianah Rakotoarisoa pourrait servir à défendre les couleurs malgaches aux Jeux des Îles de l'Océan Indien en 2023 qui auront lieu à Madagascar. Elle est bel et bien Malgache vu son nom. C'est la fille de Mamy Be, figure emblématique d'athlétisme malgache de 110m haies. Pour cela, deux médailles d'or pourraient être déjà assurées pour la Grande Île puisque Sidonie Fiadanantsoa n'en finit pas, elle aussi, de progresser depuis son stage de haut niveau en novembre et ce pour une durée d'un an renouvelable à l'African Athletics Development Center (AADC) de Dakar. En espace de trois mois d'entraînement, elle a bouclé les 60m haies en 8'46. « Le souci c'est qu'elle possède déjà la nationalité française et il y avait déjà eu des cas problématiques similaires avant. Il y avait un jeune homme de 110 mètres haies qui voulait courir pour Madagascar, malgré le fait qu'il soit étranger. Il est possible de l'emmener aux Jeux des Îles 2023 mais ce sera encore une longue histoire d'avoir la nationalité malgache », a fait savoir Norolalao Andriamahazo, la présidente de la Fédération malgache d'athlétisme.