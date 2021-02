Congo-Kinshasa: Lutte contre les épidémies - Caritas s'engage à soutenir le gouvernement

La décision a été prise par le réseau Caritas de la RDC à l'issue d'un atelier qu'il a organisé récemment à Kinshasa grâce à l'appui financier et technique de la Coopération Suisse.

Aux côtés du gouvernement, a fait savoir le secrétaire exécutif de la Caritas, Boniface Nakwagelewi, son organisation poursuit dans la durée son engagement aux côtés du gouvernement congolais dans la surveillance, la prise en charge et la gestion durable des épidémies et pandémies sur toute l'étendue du territoire national. C'est qui est un motif de satisfaction.

Le Secrétaire exécutif de la Caritas Congo ASBL a, en outre, souligné que cet engagement que poursuit son organsiation se base sur la consolidation des acquis des expériences accumulées au sein du Réseau, de l'appropriation et de la pérennisation des pratiques novatrices observées dans six axes, à savoir la mise en place en conformité, avec les orientations du pouvoir public, d'un mécanisme de surveillance épidémiologique et de veille à base communautaire et la prise en charge globale, la communication intégrée sur les risques et l'engagement communautaire.

Il s'agit aussi de la recherche-action et de la valorisation des plantes médicinales, de la pharmacopée locale et de l'apport de l'alimentation dans la lutte contre les épidémies/pandémies. Il s'agit de l'accessibilité, la Promotion/Développement des technologies biomédicales, l'atténuation de l'impact socio-économique des épidémies/pandémies et du plaidoyer/coordination.

Pour sa part, le représentant de la Coopération Suisse, Eustache Ndokabilya Dunia, a plus particulièrement indiqué que la Suisse soutient les efforts des autorités congolaises dans le domaine du développement et que celle-ci base ses interventions en RD Congo à partir des besoins exprimés par les populations dans les zones les plus touchées. La Coopération Suisse, a t-il affirmé, reste ouverte à une collaboration franche avec les structures congolaises à tous

Il convient de rappeler que les six axes d'intervention de la Caritas abordés par son secrétaire exécutif ont fait l'objet des travaux en groupe par les participants. Ceux-ci ayant été répartis en deux groupes au cours de la première partie de la journée qui a précédé la cérémonie de clôture de l'atelier. Pour chaque axe, les deux groupes ont proposé les actions à mener, les stratégies à mettre en branle, etc. Une équipe devant être mise sur pied et pilotée par M. Thadée Barega, 2e secrétaire exécutif adjoint de la Caritas Congo ASBL, finalisera ce travail dont les résultats seront « coulés » dans un document. La première partie de la journée de clôture de l'atelier, dont la modération a été assurée par Dr Justin Nkonko (Bureau diocésain des oeuvres médicales ou BDOM Kabinda) et M. l'abbé Paul Babakire (BDOM Bukavu), a débuté par le partage des expériences au niveau des provinces ecclésiastiques, dans le cadre de la lutte multisectorielle contre la covid-9 en RD Congo. Ont présenté leurs expériences, tout en tirant des leçons, les provinces ecclésiastiques de Kinshasa, de Kisangani, de Lubumbashi et de Mbandaka-Bikoro.