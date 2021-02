Egypte: Le pays prend livraison du premier lot des wagons de train en présence du ministre hongrois des AE

L'Egypte a pris livraison ce mardi du premier lot des wagons de train fournis par l'Hongrie, en présence du ministre du Transport Kamel El-Wazir et le ministre hongrois des Affaires étrangères Peter Szijjártó.

Quatre wagons, d'un total de 260 nouveaux dont 256 russes, sont arrivés au port d'Alexandrie, en fonction de l'accord conclu entre l'Autorité des chemines de fer, et Transmashholding, représentant l'alliance russe et hongrois portant sur l'industrialisation de 51% en Hongrie et 49% en Russie et seront fournis à l'Egypte en fonction d'un calendrier défini dans l'accord d'un montant de 1 16 50 euros.

La présence du ministre hongrois à la cérémonie de livraison, traduit le grand intérêt de parachever cet accord réalisé, grâce au rôle considérable du Président Abdel Fattah Al-Sissi en ce sens, les visites échangées et les réunions tenues avec les directions des deux pays en vue de le conclure, a déclaré M.El-Wazir.

Et de préciser que l'Egypte adopte un plan ambitieux portant sur le développement de tous les organes de l'Etat et en tête le secteur des transports, qui s'est détérioré jusqu'au temps où le chef d'Etat a élaboré la stratégie de développement durable Egypte 2030, incluant impérativement la construction des axes routiers modernes qui lient les zones du pays et le raccorde au monde.