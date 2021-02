Congo-Kinshasa: Est de la RDC - Le CNSA relève l'urgence de se pencher sur la situation sécuritaire

L'institution d'appui à la démocratie, qui interpelle le gouvernement congolais et la communauté internationale, a ainsi réagi face au meurtre de l'ambassadeur de l'Italie en RDC, de son garde du corps et des autres Congolais qui sont massacrés chaque jour depuis près de trois décennies.

Le Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral (CNSA) qui s'est réuni en séance plénière, le 23 février, à son siège, dans la commune de la Gombe, a condamné le meurtre de l'ambassadeur de l'Italie en République démocratique du Congo (RDC) Luca Attanasio, de son garde du corps et du chauffeur du Programme alimentaire mondial, dans le Nord-Kivu. Dans le communiqué de presse signé par son président, Joseph Olenghankoy, cette institution d'appui à la démocratique a dit joindre à celle du chef de l'Etat congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, ses condoléances au gouvernement italien et aux familles des disparus.

Toutefois, le CNSA dit profiter également de cette occasion pour rappeler au gouvernement congolais et à la communauté internationale l'urgence de se pencher sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC.

Rappelant les bonnes relations entre l'Italie et la RDC, le CNSA appelle à une enquête sérieuse en vue d'établir les responsabilités dans ce meurtre dont les victimes sont deux citoyens italiens et un Congolais.

Au cours de cette réunion, la CNSA a également relevé, à l'attention du peuple congolais et des acteurs politiques et sociaux, en particulier en rapport avec la situation politique dans le pays, que la consolidation des acquis de l'alternance politique était une obligation et un devoir de tous les Congolais. « Par conséquent, il est nécessaire pour tous de travailler au renforcement de la cohésion nationale et de s'abstenir de tout propos, comportement et acte tendant à troubler la paix », a indiqué le CNSA dans ce communiqué.