Egypte: Le Président se réunit avec le PM et le ministre de logement

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi s'est réuni aujourd'hui avec le Premier ministre le Dr. Mostafa Madbouly et le ministre du logement, des services publics et des communautés urbaines Dr. Assem Al-Gazzar.

Le porte-parole de la Présidence de la République a déclaré que la réunion avait pour objet de revoir la position exécutive des projets du ministère du logement, notamment en ce qui concerne les nouvelles villes, au niveau de la République.

À cet égard, le ministre du logement a présenté la situation constructive dans les nouvelles villes d'Al-Mansoura, de Rachid, et d'Assouan, comprenant les installations, les services, les zones commerciales et de divertissement, ainsi que les travaux de construction dans le projet des mâts d'Alexandrie, outre, l'avancement des travaux d'aménagement de la zone de Zohour Mayo, endommagée par les torrents au cours de l'année précédente.

On a également examiné la situation exécutive de la nouvelle capitale administrative, et de ses quartiers résidentiels, ainsi que le quartier gouvernemental, l'argent et les affaires, les développements dans la construction de la tour emblématique, confirmant que les travaux de construction se déroulent conformément aux calendriers de mise en œuvre prévus, que ce soit en termes d'aspects de financement, de délais, et de vrais taux de réalisation.

De même, le ministre du logement a passé en revue le travail à la nouvelle ville d'Al-Alamein, et les projets qu'elle comprend, tels que les tours, les quartiers résidentiels, la ville patrimoniale, le quartier latin, la zone de loisirs, les complexes résidentiels et l'université internationale des sciences et de la technologie, en plus des développements de la construction et de la position de mise en œuvre de la ville d'Al-Galala avec ses différents composants, y compris la chaîne d'hôtels et de centres de villégiature de la ville.

M. le Président a dirigé la poursuite des travaux pour achever les projets de logement dans les nouvelles villes selon les délais établis, et les normes de qualité les plus élevées, tout en accordant l'attention nécessaire aux installations, aux services, aux routes internes et aux travaux de coordination civile, ainsi qu'au respect des normes de la durabilité de l'infrastructure, répondant aux besoins attendus avec le démarrage de l'exploitation des nouvelles villes.

Le Président Al-Sissi a également dirigé d'envisager la plus grande extension possible de la taille des entrées de la nouvelle capitale administrative, et des axes qui y mènent, afin de s'adapter au mouvement de trafic attendu à destination et en provenance de celle-ci, tout en la reliant aux axes et routes menant au Caire et à ses quartiers.

Le porte-parole a ajouté que le ministre du logement a également présenté la part du ministère, concernant les différents services dans le cadre du projet national de développement des villages ruraux égyptiens, en particulier les secteurs de l'eau potable et de l'assainissement, avec une revue de la taille des équipements mobilisés, ainsi que des modèles vivants réalistes pour démarrer les projets dans certains centres, et ses dépendances au niveau de la république, surtout à la Haute-Égypte.

SE M. le Président a chargé d'auditer toutes les données liées au projet de développement des villages de campagne égyptiens, à condition que le travail du projet comprenne des équipes de travail d'universitaires et d'experts en planification et en statistiques, pour connaître tous les détails sur le terrain, ainsi que moderniser les données des villageois, et de leurs conditions.

Au cours de la réunion, M. le Président a été informé du plan de la "Grande Transfiguration sur la Terre de la Paix", dans la zone sacrée du Sinaï à proximité des monts de Moïse et de Sainte-Catherine, qui comprend 14 projets majeurs, où SE a exigé une étude détaillée du projet, et qu'il soit mis en oeuvre d'une manière qui s'harmonise avec sa spiritualité, et son caractère sacré pour l'humanité en entier, à condition que les études de construction tiennent compte de la nature des conditions climatiques et géologiques du site du projet.

Les nouveautés du plan de développement global du Caire historique ont été aussi passés en revue, en particulier dans la zone historique du lac d'Ain Al-Sira, et l'entourage du Musée des civilisations du Vieux Caire. Ce qui vise à restaurer le visage culturel de la région et à en faire une destination touristique sophistiquée tracée par un caractère architectural moderne et des services intégrés, en plus du processus de développement en cours dans les environs de la zone d'Al-Sayeda Aicha, ainsi que du Triangle de Maspero, en plus de la mise en place du projet "Promenade du Peuple d'Égypte" donné sur le Nil, qui va changer le visage du Caire et lui redonner son visage civilisé, ainsi qu'augmenter les espaces vertes, et les attractions touristiques.

M. le Président Al-Sissi a dirigé d'intensifier les efforts du développement du Caire historique, et d'accélérer l'achèvement des dernières étapes de celui-ci, pour souligner son rôle en tant que centre culturel, civilisationnel et touristique, en harmonie et en intégration avec les efforts d'expansion dans les nouvelles communautés urbaines qui sont mis en œuvre à l'échèlle républicaine.