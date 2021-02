Egypte: Le Président se réunit avec le PM et la ministre de la planification

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi s'est réuni aujourd'hui avec le Premier ministre le Dr. Mostafa Madbouly et la ministre de la planification et du développement économique Mme le ministre Dr. Hala Al-Saïd.

Le porte-parole de la Présidence de la République a déclaré que la réunion a porté sur le suivi de la position exécutive du ministère de la planification et du développement économique.

Le ministre de la planification a passé en revue l'évolution des indicateurs économiques en Égypte et dans le monde, depuis le déclenchement de la pandémie de Covid-19, ainsi que la situation économique à l'échelle mondiale et locale prochainement, dont les données ont montré une forte contraction de la croissance économique mondiale en 2020, tenant compte du fait que le secteur du tourisme était l'un des secteurs les plus touchés au monde, en plus de la baisse des investissements directs étrangers et des taux de croissance du commerce mondial.

Dans ce contexte, les mesures prises par l'Égypte ont contribué à atteindre un taux de croissance positif de 3,6% au cours de l'exercice 2019/2020, faisant de l'Égypte l'un des pays très limités au monde à avoir pu atteindre un taux de croissance réel au cours de l'année 2020, réalisant le taux de croissance le plus élevé de la plupart des pays émergents, ce qui reflète le succès du gouvernement égyptien à faire face aux répercussions de la pandémie Coronavirus de manière équilibrée et saine, ainsi que l'injection par l'État de plus d'investissements gouvernementaux de 102 milliards de L.E au premier semestre de l'exercice 2021/2020.

Le Président a dirigé de continuer les études des implications de Covid-19, sur la performance économique locale et internationale pour élaborer les scénarios attendus à cet égard, afin d'assurer l'amélioration continue des indicateurs économiques et financiers au niveau national, ainsi que surmonter tous les défis susceptibles d'entraver la durabilité des résultats positifs obtenus grâce à la réforme économique.

De même, les détails de l'impact de Covid-19 sur plusieurs axes dans le pays ont également été revus, et les mesures prises à cet égard par le gouvernement pour atténuer l'impact de l'économie égyptienne, notamment en faveur de l'emploi informel, en créant une base de données pour eux, et leur fournir des chances d'emplois dans les projets nationaux et les travaux publics.

Le porte-parole a ajouté que la réunion a également été témoin des activités de la banque nationale d'investissement, et du plan de développement administratif et structurel de la banque, en tenant compte du fait qu'elle est l'une des agences économiques et d'investissement d'État, mobilisant le financement national pour mettre en œuvre un certain nombre de projets, aboutissant à une croissance économique et sociale.

M. le Président a également été informé des efforts en cours pour déplacer l'appareil gouvernemental vers la nouvelle capitale administrative, dirigeant à évoluer les programmes de renforcement des capacités du personnel de l'appareil administratif de l'État, en commençant par la préparation de programmes de formation pour les hauts dirigeants jusqu'à la formation de jeunes dirigeants, dans le but de développer les cadres humains, ainsi que de mettre à jour les dossiers d'emploi de tous les employés au gouvernement, parvenant à l'utilisation la plus efficace des énergies humaines disponibles.