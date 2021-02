Ile Maurice: Célébrations des voix et des choix féminins

Un projet pour adresser le problème de la grossesse précoce, un autre programme intitulé «lifelong learning» afin de d'autonomiser les jeunes filles, ou encore la mise sur pied d'un atelier des métiers en vue d'aider les femmes à obtenir les techniques et la connaissance voulues afin de mettre sur pied une entreprise, ainsi que de leur mettre en contact avec des potentiels partenaires en affaires.

Tant de projets sont en voie de réalisation par le ministère de l'Egalité du genre. L'annonce a été faite par la ministre de tutelle, Kalpana Koonjoo-Shah, lors d'une conférence de presse à Port-Louis, ce mercredi 24 février.

En effet, cette dernière a convoqué la presse au sujet de la Journée internationale de la femme, commémorée chaque 8 mars. Exceptionnellement, cette fois-ci, ces célébrations se tiendront le dimanche 28 février prochain, au centre Swami Vivekananda à Pailles. Soulignons que les célébrations prévues pour dimanche prochain débuteront à 10h30, et comme chaque année, le Premier ministre, Pravind Jugnauth, en sera l'invité d'honneur.

Le thème retenu, cette fois-ci, est «Post COVID: Les voix et les choix des femmes.» «On a modifié la date car des dévots seront en pèlerinage vers Grand-Bassin en marge de la fête Maha Shivaratree (qui sera célébrée le 11 mars prochain, NdlR)», devait préciser la ministre.

Quant au choix dudit thème, Kalpana Koonjoo-Shah a expliqué que beaucoup de femmes ont été affectées par la pandémie du COVID-19. «Elles ont dû faire un choix. Celui de faire face ou de céder à la panique et de se renfermer sur soi. Et, elles ont fait le bon choix. Celui de mener la bataille. Ainsi, le 28 février prochain sera l'occasion de célébrer, et de féliciter la résilience et le courage du choix des femmes», a-t-elle affirmé. Et d'ajouter que le thème local cadre avec celui adopté par les Nations-Unies, soit «Women in leadership: Achieving an equal future in a COVID-19 world.»