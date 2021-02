Ile Maurice: Rodrigues - Loctroi d'un contrat de Rs 16,3 m contesté

Chaque allocation de contrat semble entraîner son lot de polémiques. Cette fois-ci, direction Rodrigues. Le 4 février, la commission du Développement de l'enfant et du bien-être de la famille, qui s'occupe aussi de la prison et des institutions réformatrices, a octroyé un contrat pour la construction d'un mur et des travaux électriques à la prison de Pointe-La-Gueule, à Laxmanbhai & Co. Mauritius Ltd pour un montant de Rs 16,3 millions.

Or, ses concurrents, dont des petites et moyennes entreprises également invitées à participer à l'appel d'offres, demandent des éclaircissements sur l'octroi de ce contrat. Parmi, Gérard Uckoor, fondateur et actuel vice-président de l'association des petits constructeurs.

Celui dont l'entreprise a proposé un montant de Rs 13,6 millions pour ce projet veut d'abord savoir pourquoi le contrat n'a pas été alloué à Transinvest, par exemple. «J'ai siégé sur le Construction Industry Development Board dans le passé. J'ai participé à l'ouverture des enveloppes et à l'évaluation des offres. À moi, on me reproche de n'avoir pas précisé les qualifications de mon Contract Manager. Mais, je ne comprends pas pourquoi Transinvest qui a fait une meilleure offre (Rs 15 millions) que Laxmanbhai n'a pas obtenu le contrat», fait-il valoir.

Ensuite et par-dessus tout, il dit ne pas comprendre pourquoi le client a invité des «gros requins» et des «petits poissons» à participer au même appel d'offres. . «Il est évident que dans un bassin, les gros requins vont bouffer les petits poissons. L'impression donnée c'est qu'on se sert des petits contracteurs comme une sorte de couverture alors que le contrat est finalement alloué à un gros du secteur», fait valoir Gérard Uckoor.

Il affirme avoir déjà interpellé la commission concernée dans une première correspondance et se dit prêt à aller jusqu'à l'Independent Review Panel pour contester l'octroi du contrat à Laxmanbhai. À la clôture de l'appel d'offres le 25 novembre, neuf entreprises avaient soumis leur offre, dont Gérard Uckoor & Co Ltd (Rs 13, 6 M), Best Care (Rs 13,9 M), Cimix Construction (Rs 14,9 M), Transinvest (Rs 14,95 M) et Hureenam & Son Co Ltd (Rs 15,7M). Elles ont toutes proposé de réaliser le projet à un coût moins élevé que celui suggéré par Laxmanbhai.