Afrique: LDC - MC Alger/ Amrani - « On va continuer à gérer match par match »

Le MC Alger et l'Esperance de Tunis n'ont pas réussi à se départager (1-1) lors de la seconde journée. Un résultat qui arrange le club tunisien, leader de la poule D.

L'entraineur du MC Alger, Abdelkader Amrani, s'est montré rassurant après le match nul des siens face aux Sang et Or de Tunis.

« On a trouvé des difficultés dans la conservation du ballon, surtout au moment de dépasser la ligne médiane, en jouant face à une équipe qui n'est plus à présenter. L'Espérance pouvait même arracher les trois points, car elle était proche de marquer un deuxième but. Après le but égalisateur pour l'équipe adverse, mes joueurs ont laissé beaucoup d'espaces derrière et ça ne pardonne pas face aux qualités offensives de l'EST », a expliqué Amrani, hier après le match du MC Alger face à l'EST, disputé au Stade du 5 Juillet.

Le coach Mouloudéen estime, avec ce match nul face à l'EST, que son équipe «garde toutes ses chances pour la qualification. Malgré le nombre de blessés que nous avions, mes joueurs ont fait ce qu'il fallait. Frioui a essayé de disputer le maximum de balles aériennes, et c'était difficile pour lui puisqu'on voulait relancer court balle au pied, principalement sur les intervalles. Certains autres joueurs n'ont malheureusement pas joué à leur vrai niveau. Dans tous les cas, nous n'avons rien à perdre dans ce groupe. Même s'il est vrai que l'EST est le favori du groupe, on va continuer à gérer match par match et, à la fin, nous ferons les calculs. »

Après cette rencontre, le MC Alger est deuxième au classement du groupe D avec deux points récoltés en deux matchs derrière l'EST (4 points). Le prochain match du MCA est programmé pour le 5 mars face au représentant sénégalais, Teungueth, en déplacement.