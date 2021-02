Afrique: Ligue des champions - Le coach de l'ES Tunis satisfait du nul à l'extérieur face au MCA

Alger — L'entraîneur de l'ES Tunis, Mouine Chaabani, s'est déclaré satisfait du nul (1-1) obtenu mardi soir hors de ses bases face au MC Alger, en match comptant pour la 2e journée du groupe D de la Ligue des champions d'Afrique de football, soulignant que l'adversaire a posé "beaucoup de problèmes" à son équipe.

"Nous nous sommes rendus à Alger avec la ferme ambition de l'emporter (...) Nous avons bien débuté la partie, en nous créant deux occasions de buts franches, mais l'adversaire nous a posé beaucoup de problèmes avec son jeu direct, les duels et les balle arrêtées", a affirmé le technicien des "Sang et Or".

Le but marqué en première mi-temps par le Mouloudia "a influé sur le moral des joueurs, mais les changements opérés en deuxième période ont permis d'améliorer le rendement et aidé l'équipe à arracher l'égalisation. C'est vrai que nous avons laissé beaucoup d'espaces à l'adversaire, il y avait aussi trop de précipitation et les joueurs ont manqué de réalisme devant les buts, à cause de leur détermination à revenir au score", a-t-il ajouté.

L'EST domine, certes, son groupe avec une victoire et un nul, mais le chemin est encore long, a-t-il prévenu. "Notre objectif est de remporter les prochains matches à domicile et de réaliser des résultats positifs hors de nos bases dans ce groupe qui est l'un des plus difficiles de la phase de poules", a conclu Chaabani.

Le MCA a ouvert le score à la 27e minute grâce à Billel Bensaha, avant que l'EST n'égalise en seconde période (60e) par le joueur algérien Abderaouf Benguit.

Dans l'autre match de cette poule, la formation égyptienne du Zamalek, vice-championne d'Afrique, est allée tenir en échec à Thiès, les Sénégalais de Teungueth FC (0-0).

A l'issue de cette journée, l'EST conforte sa position de leader avec 4 points, soit deux longueurs d'avance sur le MCA et le Zamalek, qui comptent deux points chacun. Teungueth ferme la marche avec un point.