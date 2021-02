Cote d'Ivoire: Promotion de talents - Abidjan accueille la 3e saison de "The Voice Afrique francophone"

La Côte d'Ivoire va abriter la 3e saison de "The Voice Afrique francophone". C'est information donnée par la productrice de l'émission, Rolande Kammogne, le mardi 23 février 2021, au cours d'une cérémonie tenue à la salle des fêtes du Sofitel Abidjan hôtel ivoire, à Cocody, en présence du ministre de la Communication et des Médias, Sidi Tiémoko Touré.

La Côte d'Ivoire est le premier pays africain à accueillir "The Voice", a déclaré Rolande Kammogne. Avant d'expliquer les raisons qui l'ont poussée à produire cette émission de talents. Selon elle, le fait de voir l'émission sur les écrans, l'a tout de suite séduite. C'est pourquoi elle s'est lancée un challenge, à l'instar des autres démembrements. Notamment, celui d'avoir une franchise Afrique surtout francophone. "The Voice Afrique francophone" a permis à 300 candidats d'être vus au niveau mondial. C'est une plateforme extraordinaire pour la jeunesse africaine, fait-elle remarquer.

Toutefois, Rolande Kammogne a égrené des difficultés rencontrées lors des saisons antérieures. Elle a indiqué que la 1ère saison s'était bien déroulée par contre la saison 2 n'a pas eu les effets escomptés. Quant à la 3e, elle a démarré en Afrique du Sud. Mais du fait des problèmes rencontrés qui ont été accentués par la pandémie à Covid-19, cette saison s'achèvera en Côte d'Ivoire.

Le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Tiémoko Touré, qui a fait part du soutien du gouvernement au projet, a dit son intérêt à suivre "The Voice Afrique francophone". « Nous sommes très heureux d'accueillir cette saison. Cette émission est une opportunité de talents », a-t-il indiqué. Avant d'ajouter que ce programme permet de mettre en lumière des talents ivoiriens. Le ministre a témoigné sa joie d'accompagner cette éclosion de talents en Côte d'Ivoire tout en souhaitant qu'il se poursuivre.

Pour Franck Alcide Kacou, du groupe Universal Music Africa, partenaire de ce programme, il y a réellement une histoire à écrire chez nous en Côte d'Ivoire d'abord et en Afrique ensuite. Pour lui, cette nouvelle aventure, il l'appréhende avec beaucoup de fierté. Il se réjouit également d'être aux côtés de la productrice et de son équipe, et notamment de voir l'implication du gouvernement et des différents partenaires dans cette aventure qui sera pleine de surprises.

Pour rappel, "The Voice" est le plus grand show musical télévisé au monde. Il est produit dans plus de 70 pays. La demi-finale de "The Voice Afrique francophone" est prévue pour le 20 mars 2021.