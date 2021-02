Angola: PR recommande l'engagement aux nouveaux cadres installés

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a recommandé «l'engagement et le dévouement au travail» aux différents cadres qui ont prêté serment ce mercredi au Palais présidentiel, à Luanda.

Lors de la cérémonie de prestation de serment, João Lourenço a également souhaité aux hauts fonctionnaires du succès dans l'accomplissement des tâches qu'ils assument à partir d'aujourd'hui.

Le chef de l'Etat angolais a installé l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Angola au Royaume d'Arabie saoudite, Frederico Manuel dos Santos et Silva Cardoso.

Lors de la cérémonie, les nouveaux secrétaires d'État aux Finances et à l'Administration publique, respectivement Ottoniel Lobo de Carvalho dos Santos et Vânio António Gaspar Americano ont également prêté serment.

Le chef de l'État angolais a également installé les nouveaux membres du conseil d'Administration de Sonangol EP, à savoir: Olga Lukocheka da Silva Sabalo Miranda (administrative exécutive), Kátia Mariana Siliveli Epalanga Lutucuta (administrative exécutive), Osvaldo Inácio (administrateur exécutif) et Bernarda Gonçalves Martins (administrateur non exécutif).

Le vice-gouverneur de la province de Benguela pour les services techniques et les infrastructures, Adilson Dellany Martins Gonçalves, et le vice-gouverneur de Huambo pour le secteur politique, social et économique, Francisco Jamba Kata, ont également prêté serment.

