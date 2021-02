Angola: Le gouvernement dépense 32 milliards de kwanzas pour lutter contre Covid-19

Luanda — Trente-deux milliards de kwanzas est le montant mis à disposition par l'exécutif pour lutter contre Covid-19, a déclaré mardi à Luanda, la ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta.

Dans une interview accordée à la Télévision publique d'Angola, la responsable a indiqué que ce montant avait été investi dans la logistique, la formation du personnel et en infrastructures, pour la fourniture d'un service de qualité.

L'Angola enregistre 20 584, avec 500 décès, 19 207 patients guéris et 877 cas actifs.

Selon la ministre, l'Angola a également obtenu le soutien des agences des Nations Unies, évalué à 6,2 millions de dollars US en réactifs et matériel de biosécurité.

Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, des hôpitaux de campagne ont été construits dans les provinces de Cunene et Lunda Norte, le centre de traitement de KM30, à Luanda, et des hôpitaux sont en construction à Cabinda, Benguela et Uíge.

