Congo-Brazzaville: Musique - Shaga Racky sort le single « Real Monster »

Le single du rappeur congolais est disponible sur toutes les plates-formes de téléchargement légal et sur le marché du disque.

Enregistré dans des conditions technico-artistiques irréprochables, « Real Monster » vient confirmer l'auréole du rappeur Shaga Racky dans le domaine du rap. Après avoir conquis le Congo, c'est toute l'Afrique et même les autres continents qui se délectent aux sons de sa musique faite des sonorités rumba qui se mélangent à merveille au gangsta rap américain. Une musique qui dépeint la réalité profonde des quartiers et le rêve africain dans un flow puissant en anglais et en français.

Actuellement à cheval entre les Etats-Unis et le Congo, Shaga Racky est auteur compositeur et producteur du label « Big Gate ». Managé par Makeda Music, l'artiste est une valeur sûre du rap congolais en plein essor. Il fait la fierté du pays à l'étranger.

Signalons que Shaga Racky a longtemps été inspiré par la musique de Papa Wemba, avant de tomber sous le charme du rap de la légende mondiale Tupac. Deux styles et deux musiques qui ont considérablement influencé son génie créateur. L'année en cours, Shaga Racky prépare des showcases à New York, Brazzaville, Accra, Lomé et Pointe-Noire.