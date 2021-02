Algérie: La transition énergétique, une priorité majeure pour consolider la sécurité énergétique

HASSI R'MEL (Laghouat)- Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, mercredi, que la transition énergétique étaient l'une des priorités "majeures" pour consolider la sécurité énergétique, se disant optimistes quant aux perspectives "prometteuses" dans ce domaine.

"En cette occasion, nous nous remémorons, avec solennité et déférence, la décision de rétablissement de la souveraineté nationale sur nos richesses et la détermination des fils de l'Algérie parmi les ingénieurs et les techniciens à relever les défis et à gagner le pari (...)", a déclaré le Président Tebboune dans un message à l'occasion de la célébration du double anniversaire de la création de l'UGTA (1956) et de la nationalisation des hydrocarbures (1971).

Et d'ajouter : "nous nous enorgueillissons toujours de la détermination et de la ténacité de ces loyaux nationalistes qui ont permis au secteur de l'énergie de maintenir sa production, et aux successeurs desquels, parmi les compétences, les cadres, les travailleurs et travailleuses des hydrocarbures, incombe aujourd'hui la charge de relever les grands défis de l'heure".

"Je reste convaincu que les perspectives sont prometteuses dans ce domaine, partant du capital expérience et expertise en la matière et la mobilisation des cadres et des travailleuses et travailleurs du secteur pour concrétiser la stratégie visant à renouveler nos réserves pétrolières et gazières et à développer les projets de l'industrie manufacturière", a ajouté le président de la République.

M.Tebboune a salué, en outre, "les réalisations accomplies en termes de valorisation et de qualification de la ressource humaine, facteur clé pour le développement du secteur des hydrocarbures dans le cadre de notre orientation engagée à réaliser les progrès inéluctables à travers l'élargissement des investissements aux secteurs vitaux, tels l'Agriculture et le Tourisme en vue d'une sortie effective d'une dépendance, qui n'a que trop duré, à la rentre pétrolière et gazière".