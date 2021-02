Afrique: Entre le Nigéria, l'Allemagne et l'Angleterre, Jamal Musiala a fait son choix

Entre le Nigéria, l'Allemagne et l'Angleterre, Jamal Musiala a décidé de jouer pour la sélection allemande.

Jamal Musiala (17 ans) est devenu le plus jeune joueur du Bayern Munich et le plus jeune Anglais à marquer en Ligue des champions. Tout va très vite pour Jamal Musiala ces derniers temps. Ayant décidé de rejoindre le Bayern Munich pour finir sa formation la saison dernière, le milieu de terrain a été propulsé dans le groupe de Hansi Flick, un an après. Très fin techniquement et doté d'une bonne vision de jeu, le milieu offensif semble promis à un bel avenir.

Une éclosion qui explique pourquoi l'Allemagne, son pays de naissance, et l'Angleterre, son pays d'adoption, se livraient une farouche bataille. Le passé est de rigueur puisque, ce mercredi, l'intéressé, qui aurait également pu opter pour le Nigeria, pays d'origine de son père, a annoncé avoir fait son choix. Né à Stuttgart d'un père anglo-nigérian et d'une mère allemande mais parti très jeune en Angleterre, la nouvelle pépite du Bayern était éligible avec trois sélections : l'Angleterre, avec qui il était international Espoirs, l'Allemagne et le Nigeria. Ce mercredi, le Bavarois a officiellement fait son choix.

«J'ai beaucoup réfléchi à cette question. Qu'est-ce qui est le mieux pour mon avenir ? Où aurais-je le plus de chances de jouer ? Finalement, j'ai simplement écouté le sentiment que j'avais depuis longtemps déjà qui me disait que la bonne décision était de jouer pour l'Allemagne, le pays où je suis né. Même si cela n'a pas été une décision facile pour moi», a-t-il confié à The Athletic.