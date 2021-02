Cote d'Ivoire: Législatives 2021 - L'Amicale des anciens du RJR apporte son soutien aux candidats du RHDP

Déclaration de soutien du 2A-RJR aux candidats du RHDP à l'occasion des élections législatives du 06 mars 2021

Les élections présidentielles du 31 octobre 2020 ont consacré la victoire du président Alassane Ouattara au 1er tour de la compétition. Mais elles ont surtout marqué la forte volonté des ivoiriens à la stabilité politique et leur adhésion à la vision du digne successeur du Président Houphouët-Boigny de faire de la Côte d'Ivoire, un pays où il fait bon vivre ensemble, dans la paix, le développement et le bonheur partagé.

À cette vision stratégique porteuse d'espoir, une certaine opposition a voulu substituer la guerre, la mort, le désordre et surtout une vision rétrograde et apocalyptique. S'érigeant en propriétaires de notre pays, ils ont voulu par la violence, les injures les plus innommables, les menaces et la force armée prendre possession de l'Etat de Côte d'Ivoire.

Leurs funestes desseins se sont brisés devant la détermination du Président Alassane Ouattara et de tous les républicains qui ont mis fin à leurs rêveries. C'est seulement dans le cadre constitutionnel des élections que la volonté du peuple s'accomplit et que le renouvellement des élites s'opère à la tête des institutions. Ainsi, le peuple choisit le Président de la République pour conduire les destinées du pays et il choisit aussi les députés qui sont ses représentants.

Le deuxième enjeu pour notre démocratie est donc le choix des représentants du peuple. Or, après son échec à utiliser la violence et la stratégie de la terre brûlée lors de l'élection présidentielle, l'opposition nourrit l'ambition de s'opposer à la volonté du peuple souverain de Côte d'Ivoire exprimée librement lors de l'élection présidentielle. Leur but est d'empêcher le président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, de développer notre pays et ils veulent nous plonger à nouveau dans les incertitudes politiques en hypothéquant notre avenir, à cause de leurs intérêts égoïstes. En outre (et tout le monde le sait), ayant appelé leurs partisans à boycotter les différentes étapes des opérations électorales, ils sont minoritaires sur les listes électorales et ne peuvent même prétendre à 20% des résultats globaux.

Il faudrait s'attendre à des contestations déraisonnables des résultats.

L'Amicale des Anciens du RJR, faut-il le rappeler, regroupe l'ensemble des leaders de la structure de jeunesse toute promotion confondue ayant milité au sein du RDR. Ce sont les « hussards de la République », les « grenadiers voltigeurs » comme aimait à le dire le Fama Djeni Kobina, qui ont mené et gagné tous les combats qui ont fait la force du RDR et qui fait aujourd'hui celle du RHDP.

Notre attachement au Président Alassane Ouattara et les engagements pris auprès de notre regretté parrain, l'Immense Amadou Gon Coulibaly, nous commandent de finir le « Job».

Aussi le 2A-RJR appelle-t-il tous ses membres sur l'ensemble du territoire national à la mobilisation générale pour soutenir sans réserve tous les candidats du RHDP, barrer la route à l'imposture et permettre à notre parti d'avoir le plus grand nombre de suffrages exprimés en ayant la majorité absolue des députés à l'assemblée Nationale.

Seule la lutte dans l'union et la discipline paye.

Fait à Abidjan le 23 février 2021

Pour le 2A-RJR

Le Président National