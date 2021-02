Togo: Contre le Coronavirus, un nouveau format pour le championnat national

Le 20 mars prochain, le championnat de première division au Togo va débuter, mais pas de façon classique. Il va se jouer en zone pour éviter la propagation du Coronavirus.

Ce mercredi, le comité exécutif de la Fédération Togolaise de Football était face aux présidents de clubs. Une rencontre au cours de laquelle, le nouveau format du championnat a été dévoilé.

Les 16 clubs de première division sont répartis en zones. 8 au Nord (Asko, ASCK, Sara FC, Semassi, Ifodjè, Koroki, Unisport et AS Binah) et le même nombre au Sud (Gomido, Anges, Maranatha, Dyto, Entente II, AS OTR, AS Togo Port, Gbohloe-su). Les matchs vont se jouer en aller et retour et les deux premiers de chaque zone seront qualifiées pour les play-offs. Un mini tournoi à 4 qui va dégager les deux finalistes, futurs représentants du pays pour les coupes continentales.

Toujours pour endiguer la propagation du Coronavirus, quelques stades ont été retenus. Au Sud, le municipal de Lomé, le stade de Kégué, le terrain d'Asfosa et le terrain de la JCA. Au Nord, le municipal de Sokodé, de Kara et d'Atakpamé.