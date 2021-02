Cote d'Ivoire: Agriculture - La Filière karité a finalisé la constitution de son interprofession

Le processus de création de l'interprofession Karité entamé en 2014 s'est achevé à l'issue de l'Assemblée générale constitutive et élective organisée à Yamoussoukro, par les acteurs de la filière en collaboration avec le ministère de l'Agriculture et du Développement rural (Minader) et le Fonds interprofessionnel de la recherche et du Conseil Agricole (Firca).

La mise en place du conseil d'administration de l'interprofession, dernier acte de cette Assemblée générale a vu l'élection de Mme Edy Ahmmond, en qualité de présidente du Conseil d'administration de cette organisation interprofessionnelle agricole.

Le conseil d'administration de la filière karité est constitué de 3 collèges : Production, transformation, commercialisation. Chaque collège est représenté par 3 membres dans le conseil d'administration. Soit un total de 15 administrateurs.

Le ministère de l'Agriculture et du développement rural a adopté dans le Programme national d'investissement agricole (Pnia 1 et 2) et dans le Plan national de développement (Pnd) des actions visant à améliorer la structuration des filières agricoles.

A cet effet, ont été pris l'Ordonnance n°2011-473 du 21 décembre 2011 relative aux Organisations interprofessionnelles agricoles, et son arrêté d'application, n°294/MINAGRI/MIRAH/MPMEF/MIM/MCAPPME du 20 août 2013 fixant les conditions de création, de reconnaissance et les modalités de fonctionnement des Organisations interprofessionnelles agricoles.

Pour se conformer à cette directive, les acteurs de la filière karité avec l'appui du ministère de l'Agriculture et du développement rural et du Fonds interprofessionnel de la recherche et du conseil agricole (Firca) ont entamé le processus de mise en place de l'Organisation interprofessionnelle agricole (Oia) de la filière, depuis 2014.

Diverses actions ont été menées notamment, l'information et la sensibilisation de tous les acteurs de la filière ; la mise en place d'un bureau de promotion de l'Oia, entre les acteurs ; la mise en place d'un Comité ad'hoc entre les acteurs et les institutionnels ; la structuration des Organisations professionnelles agricoles de la filière ; la définition, la présentation et la validation de l'ossature de l'Oia.