Algérie: Lutte antiterroriste - Plusieurs opérations menées en une semaine

ALGER - Des unités et des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) ont mené plusieurs opérations en une semaine (17-23 février 2021) dans le cadre de la lutte antiterroriste, la criminalité organisée et l'émigration clandestine et ce, pour préserver et prémunir le pays contre toute forme de menaces sécuritaires et fléaux connexes, indique, mercredi, un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Dans le cadre de la lutte antiterroriste, "des détachements de l'ANP ont découvert et détruit à Bouira, M'sila, Skikda et Batna, une (1) casemate pour des groupes terroristes et 5 bombes de confection artisanale", ajoute le communiqué du MDN.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et "en continuité des efforts intenses visant à venir à bout du fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont arrêté, en coordination avec les différents services de sécurité dans diverses opérations exécutées à travers les différentes Régions militaires, 50 narcotrafiquants et saisi de grandes quantités de kif traité s'élevant à 9 quintaux et 60,5 kilogrammes que les bandes criminelles ont tenté d'introduire à travers les frontières avec le Maroc".

A ce titre, "des détachements de l'ANP et les services de la Gendarmerie nationale et des Garde-frontières ont intercepté, lors d'opérations distinctes au niveau des territoires des 2ème et 3ème Régions militaires, 16 narcotrafiquants et saisi 759,5 kilogrammes de kif traité, alors que 34 narcotrafiquants ont été arrêtés et 201 kilogrammes de kif traité ainsi que 46492 comprimés psychotropes ont été saisis dans diverses opérations menées dans d'autres Régions militaires", selon le communiqué du MDN.

Par ailleurs, des détachements de l'ANP ont intercepté, à Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar, 85 individus et saisi 14 véhicules, 63 groupes électrogènes, 64 marteaux-piqueurs, 14 détecteurs de métaux, 12 tonnes de mélange de pierres et d'or brut, des outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, ainsi que 8,780 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande, tandis que 10 autres individus ont été arrêtés et 9 fusils de chasse, 85276 unités de tabac, 3059 unités d'articles pyrotechniques et 450 Smartphones ont été saisis lors d'opérations distinctes menées à Ouargla, Biskra, El-Oued, Illizi, Sétif, Tiaret, Tipaza et Tindouf.

De même, "des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburant s'élevant à 15 857 litres ont été déjouées à Tébessa, El-Tarf, Souk Ahras et Bordj Badji Mokhtar", selon la même source.

Dans un autre contexte, les Garde-côtes "ont mis en échec des tentatives d'émigration clandestine de 212 individus dont 22 Marocains, à bord d'embarcations de construction artisanale à Oran, Mostaganem, Aïn Temouchent, Tlemcen, Chlef, Annaba, El-Tarf et Skikda, alors que 56 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen, Saïda, Adrar et Ouargla", conclut le communiqué du MDN.